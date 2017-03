Nghi án người nhái cướp tiền, vàng

Ngày 29-4, bà Nguyễn Thị Vân ngụ xã Tam Thanh, huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) đã gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ vụ giết người, cướp tài sản mà bà chính là nạn nhân.

Theo tường trình của bà Vân, rạng sáng 27-6-2011, có ba người lạ (gồm hai nam, một nữ) mặc đồ người nhái kín mít từ đầu đến chân đột nhập lên đảo, xông vào nhà bà rồi dùng đá đập mạnh vào đầu bà khiến bà ngất xỉu. Nhóm “người nhái” này vào phòng ngủ của bà Vân, mở khóa két sắt rất dễ dàng để cuỗm đi gần 250 triệu đồng và 4,5 lượng vàng cùng toàn bộ sổ sách. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại BV Phú Quý, sau đó chuyển tiếp lên tàu vào đất liền chữa trị tại BV Đa khoa Bình Thuận.

Công an huyện Phú Quý đã ra quyết định khởi tố vụ án cướp tài sản, truy tìm hung thủ, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Thuận thụ lý.

Công an tỉnh Bình Thuận đang lấy lời khai các nhân chứng trong vụ “người nhái” cướp tài sản. Ảnh: PN

Trong đơn tố cáo của gia đình nạn nhân, một trong những nghi can là bà T. (ngụ cùng xã với bà Vân). Bởi bà T. thường xuyên giao dịch cài giúp mật mã khóa két sắt cho bà Vân. Ngoài ra, bà T. đang nợ bà Vân 800 triệu đồng. Khi bà Vân gặp nạn được đưa vào đất liền điều trị, bà T. liên tục gọi điện thoại cho gia đình nạn nhân như nhằm để thăm dò tình hình.

Theo lời bà Vân, trong lúc bà đang nằm trên giường bệnh thì có một phụ nữ đến giả vờ thăm hỏi rồi lấy điện thoại di động ra chụp ảnh bà. Cảm thấy nghi ngờ, chồng bà Vân lập tức báo bảo vệ bệnh viện truy tìm người phụ nữ trên.

Từ trình báo của chồng nạn nhân, Công an đảo Phú Quý phối hợp Công an TP Phan Thiết tiến hành truy xét làm rõ. Qua đó, cơ quan công an lần ra người phụ nữ chụp ảnh bà Vân là bà ĐTT, kế toán của BV Bình Thuận. Được biết sau khi chụp ảnh bà Vân đang nằm điều trị, bà T. còn đến gặp điều dưỡng khoa Thần kinh lồng ngực xin mượn hồ sơ bệnh án để sao chụp nhưng các điều dưỡng đã từ chối. Khi bị công an mời đến làm việc, bà T. thú nhận bà chụp ảnh bà Vân, mượn hồ sơ bệnh án để sao chụp là làm theo yêu cầu của bà V. em ruột của bà T. (người bị tố cáo).

Sau khi bà Vân xuất viện, do vết thương tái phát nên mẹ bà Vân đưa bà vào đất liền tái khám. Sau khi tái khám, bà Vân cùng mẹ quay về đảo. Khi xuống tàu (tàu BT18) có một thanh niên lạ mặt luôn bám sát mẹ con bà Vân. Ngay lúc tàu cập cảng Phú Quý, mẹ bà Vân định dìu con lên bờ thì nhìn thấy ở ngực trái của bà Vân có một cán dao nhô lên khiến bà hoảng hốt tri hô. Mọi người trên tàu vội vàng chạy đến cứu giúp, vạch áo bà Vân ra xem thì phát hiện lưỡi dao đâm thủng ba lớp áo nhưng không chạm đến cơ thể bà Vân.

Vụ việc xảy ra đã hơn 10 tháng qua vẫn đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bình Thuận tiến hành điều tra làm rõ.

PHƯƠNG NAM