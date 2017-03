Nghi án nữ sinh bị bắt cóc

Ngày 24-10, cơ quan điều tra Công an quận 10, TP.HCM cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo và tổ chức tìm kiếm Nguyễn Thị Hồng Vân (14 tuổi, nữ sinh lớp 9 Trường Cách Mạng Tháng Tám, quận 10) nghi bị bắt cóc.

Theo trình báo của ông Nguyễn Hay (cha ruột Vân) thì Vân đi học bình thường như mọi ngày nhưng ngày 10-10 không thấy về nhà. Ngay trong ngày, ông Hay liên lạc với nhà trường thì được ban giám hiệu thông báo Vân không đến lớp học. Ngay sau đó, gia đình xuống trường hỏi bạn bè học cùng lớp của Vân nhưng không bạn nào biết Vân đi đâu, gọi điện thoại cho Vân thì không liên lạc được.

Ông Hay cho biết Vân nhiều năm liền là học sinh giỏi, rất ngoan hiền, ít khi đàn đúm bạn bè. Những ngày qua ông bỏ việc đi kiếm lòng vòng nhà người quen, rồi xuống hỏi nhà trường, bạn bè của Vân nhưng vẫn chưa có tin tức gì. Mẹ của Vân bị bệnh tim mà ngày nào cũng khóc ngóng tin con. Hai vợ chồng có hai người con gái. Người chị đang là sinh viên năm thứ nhất nhưng mới phát hiện suy thận mạn tính, hằng tuần phải chạy thận ba lần. Tiếp đến việc Vân mất tích khiến bệnh tình của mẹ Vân càng nặng thêm.

Nguyễn Thị Hồng Vân. (Ảnh chụp lại từ thẻ học sinh). Ảnh: AN

Lần tìm trên trang Facebook của Vân thì chị của Vân phát hiện ra Vân có một số ảnh chụp với bạn bè thân ở lớp và bên ngoài xã hội nên đã ghi lại và cung cấp cho cơ quan điều tra. Theo ông Hay, qua tìm hiểu từ một số bạn bè thân của Vân thì được biết gần đây Vân có tiếp xúc với một người phụ nữ không rõ lai lịch. Người phụ nữ này thường đến trường đón Vân đi chơi, đi ăn sau giờ tan trường. Bạn bè Vân cho biết có thể người phụ nữ đã lôi kéo hoặc bắt cóc Vân vì mục đích xấu.

Thầy Nguyễn Khoa Khanh, Hiệu trưởng Trường Cách Mạng Tháng Tám, cho biết sự việc Vân bỏ đi đâu hoặc mất tích nhà trường không nắm được do Vân không lên lớp. Nhà trường cũng rất lo lắng cho tình hình của Vân. Khi nghe phía gia đình báo tin, nhà trường cũng đã phối hợp với gia đình cung cấp tin tức về Vân cho công an.

Trung tá Đoàn Văn Khánh - Phó Trưởng Công an phường 15 (quận 10), cho biết ngay khi nhận trình báo, vì tính chất nghiêm trọng của vụ việc nên công an phường thu thập hồ sơ, hình ảnh, thông tin về Vân và chuyển ngay cho cơ quan điều tra công an quận.

“Hơn10 ngày qua, không có tin tức gì về con, tôi quá sốt ruột. Tôi mong công an sớm giúp con gái tôi thoát mọi nguy hiểm để đoàn tụ cùng gia đình…” - ông Hay nói.

