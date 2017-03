Nghi án sát hại chị họ để cướp vàng

Chiều 7-11, Công an quận 4, TP.HCM cho biết đang phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP.HCM truy xét nghi can gây ra vụ giết người, cướp tài sản.

Vụ án xảy ra trong buổi sáng cùng ngày tại lô B chung cư phường 3, quận 4. Nạn nhân là bà Vàng Thị Vân (ngụ căn hộ số 323). Nghi can là một người đàn ông tên Tuấn, hơn 40 tuổi, ngụ đường Dương Bá Trạc, quận 8. Tuấn chính là em họ của bà Vân.

Trước đó, một số người dân ở chung cư nghe tiếng một phụ nữ kêu cứu nên chạy đến xem chuyện gì đang xảy ra. Lúc này họ nhìn thấy bà Vân chạy nhanh vào căn hộ số 324 với tình trạng trên người đầy máu, bà chưa kịp nói gì đã ngã ra bất tỉnh. Cùng lúc, người dân phát hiện một người đàn ông vội vã chạy xuống cầu thang rời chung cư. Tình nghi người này có liên quan đến việc gây thương tích cho bà Vân nên mọi người chạy theo, tri hô: “Giết người! Bắt tên giết người!’. Do buổi sáng ở chung cư vắng người, chỉ còn phụ nữ và người già nên không ai đuổi kịp. Kẻ tình nghi chạy bộ ra đường Khánh Hội rồi đón xe ôm tẩu thoát.

Hiện trường bên trong căn hộ 323 (trên) và vết máu vương vãi ở cầu thang. Ảnh: HT

Bà Vân được đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị một vết cắt ở bên trái cổ, một vết đâm khá sâu ở bụng, hiện đang trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Huỳnh Ngọc Bình (chồng bà Vân) cho rằng người đàn ông tình nghi chính là Tuấn, em họ bà Vân. Theo ông Bình, Tuấn thường hay đến nhà chơi, có thể thấy bà Vân ở nhà một mình lại đeo nhiều vòng vàng nên Tuấn nảy lòng tham, ra tay sát hại bà để cướp tài sản. Tuấn từng làm việc trong cơ quan nhà nước, sau đó nghỉ việc và hiện nay không ai biết Tuấn làm gì. Cũng theo ông Bình, sau khi bà Vân bị thương thì toàn bộ vòng vàng nữ trang trên người bà đã bị mất, gia đình chưa thống kê được giá trị tài sản bị mất là bao nhiêu.

Cơ quan công an đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Bước đầu công an xác định Tuấn là nghi can số một, hiện Tuấn đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Khả năng sau khi đâm gục bà Vân, hung thủ nghĩ bà đã tử vong nên lột sạch vòng vàng rồi thản nhiên rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, bà Vân đã gắng gượng chạy theo và kêu cứu.

HOÀNG TUYẾT