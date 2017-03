Nghi án vợ bí thư giết người: Chưa có kết quả điều tra

Công an đang điều tra bà Lê Thị Hường (vợ ông Võ Thanh Mỹ, nguyên Bí thư xã Kim Long, huyện Châu Đức - PV) về tội giết người nhưng hiện nhiều báo thông tin chưa chính xác, nhất là trong nghi án bà Hường giết bà Dương Thị Thủy Bình Hà (thủ quỹ, chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Kim Long). Công an đang điều tra và không cung cấp chính thức mọi thông tin liên quan đến vụ án. Khi có kết quả giám định, điều tra, công an sẽ tổ chức họp báo để thông tin về vụ án này, tránh chuyện đồn đoán, suy diễn.

Về việc ông Mỹ thôi chức bí thư xã Kim Long, một lãnh đạo Huyện ủy Châu Đức nói: Ông Mỹ là người hiền lành, được cơ cấu lên lãnh đạo Huyện ủy nhưng để gia đình xảy ra sự việc không hay, ảnh hưởng đến công tác trước dân. Dù chưa có kết luận nhưng ông Mỹ khó có thể điều hành được công việc nên huyện quyết định cho ông thôi giữ chức bí thư, bố trí công tác khác và tạm thời nghỉ phép.

Theo lãnh đạo này, một số lãnh đạo Huyện ủy cũng có mặt trong ngày cơ quan điều tra khám xét, thu giữ một số mẩu xương trong vườn nhà ông Mỹ hôm 14-3. Ngay sau khi kết thúc buổi khám xét, Huyện ủy đã yêu cầu ông Mỹ viết tường trình, tập trung vào hai câu hỏi: “Có biết việc vợ vay mượn tiền bà Hà không; có biết việc vợ giết, đốt xác bà Hà không”. Ông Mỹ khẳng định mình không hay biết gì về hai nội dung trên. Dù trong tường trình của ông Mỹ còn một số điểm chưa rõ nhưng phải chờ kết luận từ cơ quan điều tra mới làm sáng tỏ được.

LINH TUYỀN