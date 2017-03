Nghi can chém người tại nhà hàng Hoa Hương Cảng ra trình diện

Ngoài ra, từ lời khai của Cường cơ quan điều tra tiếp tục truy xét các nghi can khác có liên quan đến vụ chém người tại nhà hàng Hoa Hương Cảng (32B Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1).



Theo tố cáo của anh Phan Thanh Dũng (37 tuổi, quê Nam Định), anh cho một người tên Việt vay 100 triệu đồng. Tối 12-11-2013, bà Nguyễn Thị Nga - chủ nhà hàng Hoa Hương Cảng gọi điện thoại cho anh Dũng, hẹn đến nhà hàng lấy 20 triệu đồng do Việt gửi nhờ bà Nga trả giùm. Do bận việc nên anh Dũng nhờ người cháu tên Đinh Ngọc Sơn đến lấy, tuy nhiên bà Nga chỉ đưa cho Sơn 17 triệu đồng, số tiền còn lại nói là cấn trừ do lúc trước anh Dũng nợ tiền Cường (con rể bà Nga). Cho rằng chưa từng nợ Cường nên anh Dũng và Cường đôi co qua lại với nhau qua điện thoại, sau đó Cường hẹn anh Dũng đến nhà hàng để giải quyết. Khoảng 22 giờ tối 12-11, anh Dũng đến nhà hàng Hoa Hương Cảng thì bị Cường cùng khoảng 7-8 người phục kích sẵn, dùng dao, mã tấu, kiếm, cây chọc tiết heo xông đến đâm chém khiến anh Dũng thương tích nặng, bất tỉnh. Anh Dũng được đưa đi cấp cứu, điều trị với tám vết thương khắp cơ thể, trong đó có một vết đâm gây đứt tủy sống, gây liệt từ bụng trở xuống, phải ngồi xe lăn. Theo anh Dũng, những người tham gia đâm chém anh đều là những người quen mặt có tên là Cường, Hoàn, Dũng, Việt…

Sau khi gây án, Cường đã bỏ trốn và mới đây đã đến Công an quận 1 trình diện, khai báo hành vi cùng với một số đối tượng đâm chém anh Dũng. Ngoài ra, Cường còn khai nhận do mâu thuẫn sâu xa liên quan đến tiền bạc và tình cảm từ trước với anh Dũng nên đã gây ra sự việc truy sát kinh hoàng tại nhà hàng Hoa Hương Cảng.

AN