Nghi can chết trong nhà tạm giữ là do tự tử

(PL)- Ngày 17-4, BS Võ Đình Thạnh - Giám đốc Trung tâm Pháp y Đà Nẵng cho biết qua khám nghiệm tử thi xác định nghi can Đỗ Văn Bình (ngụ thôn Phú Hải, xã Đại Hiệp, Đại Lộc, Quảng Nam) chết tại phòng tạm giam Công an huyện Hòa Vang là do treo cổ tự vẫn.