Nghi can cuối cùng băng cướp liên huyện sa lưới

(PL)- Công an huyện Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu) phối hợp Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) đã bắt Lê Minh Khiết là nghi can cuối cùng trong băng cướp gồm 13 người vừa bị Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu triệt phá vào đầu tháng 10.

Theo cơ quan công an, Khiết và đồng bọn đã thực hiện 22 vụ cướp, trộm tài sản trên địa bàn các huyện Tân Thành, Long Điền, Đất Đỏ, Châu Đức và thị xã Bà Rịa. Trong đó có vụ Khiết gạ một thanh niên mua dâm. Lợi dụng lúc người thanh niên này vào nhà tắm, Khiết lấy trộm xe máy hiệu Suzuki Hayate bán được ba triệu đồng. Tuy mới 20 tuổi đầu, Khiết đã có một con nhỏ bốn tuổi và nghiện ma túy, cờ bạc. H.THÁI