Nghi can cuối cùng vụ trộm 247 cây vàng đầu thú

Tại cơ quan điều tra, Hùng khai nhận đọc được tin trên báo biết Công an Bình Thuận kêu gọi đầu thú.

Bước đầu, cả bốn nghi can khai nhận sáng 7-2, bốn nghi can gồm Hùng, Nguyễn Hoàng Thịnh đi hai mô tô chở Nguyễn Thị Bích Vân và Nguyễn Thị Huệ từ Định Quán sang Đức Linh. Phát hiện nhà ông Quan khóa cửa bên ngoài, Hùng và Thịnh thả Vân và Huệ xuống xe để đột nhập vào nhà ông Quan từ phía sau. Riêng Hùng và Thịnh làm nhiệm vụ cảnh giới. Sau khi Vân và Huệ phá két sắt lấy vàng xong, nhóm trộm này tẩu thoát đến đoạn đường vắng, chia nhau mỗi nghi can hơn 60 lượng vàng.

PHƯƠNG NAM