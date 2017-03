Nghi can giết hàng xóm, cướp vàng ra đầu thú

(PL)- Công an tỉnh Bình Thuận cho biết Nguyễn Minh Châu (41 tuổi, ngụ xã Sơn Phú, Giồng Trôm, Bến Tre), nghi can liên quan một vụ án giết người, đã đến Công an tỉnh Bình Thuận đầu thú vào chiều 12-9.

Công an tỉnh Bình Thuận đã bàn giao Châu cho Công an tỉnh Bến Tre để di lý về địa phương phục vụ điều tra. Theo thông tin ban đầu, Châu là hàng xóm với bà Lê Thị Chót (60 tuổi). Biết bà sống một mình lại mang nhiều vàng nên ngày 10-9, Châu đã sát hại bà Chót để cướp số vàng trên. Do bà Chót vắng mặt nhiều ngày nên người thân của bà tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy. Cùng lúc, anh ruột của Châu đến công an địa phương trình báo Châu đã điện thoại cho anh để thú nhận việc giết bà Chót và chỉ chỗ chôn xác bà cùng nơi chôn giấu số vàng cướp được. Qua đó, Châu nói đang trốn ở Cà Mau. Khi công an tiến hành truy tìm thì Châu ra đầu thú. Hiện cơ quan chức năng đã tìm ra xác nạn nhân, thu hồi được số vàng bị cướp gồm sợi dây chuyền vàng 2,5 chỉ, một chiếc lắc năm chỉ, một đôi bông tai một chỉ, hai chiếc nhẫn một chỉ và một bộ vòng đeo tay gồm năm chiếc. PHƯƠNG NAM