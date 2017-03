Nghi can tiêu thụ hàng ngàn xe gian ra đầu thú

Yến là một “mắt xích” trong đường dây tiêu thụ xe gian xuyên biên giới do Nguyễn Văn Năm, Dương Thị Tâm, Nguyễn Văn Sang (anh ruột Năm) và Võ Văn Lai cầm đầu.

Yến khai từ giữa tháng 5-2011 đến tháng 6-2011, Yến đã đứng ra mua bốn xe máy trộm cắp đưa cho Võ Văn Lai (đối tượng cầm đầu) đem sang biên giới Campuchia tiêu thụ. Yến được Lai trả công 7 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, mới “làm ăn” được một tháng thì đường dây này bị công an triệt phá.

Yến bị Công an thị xã Dĩ An ra quyết định truy nã về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Qua công tác phối hợp cùng gia đình Yến, các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) - Công an tỉnh Bình Dương đã vận động được Yến ra đầu thú.

XUÂN LƯƠNG