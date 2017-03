Nghi ngoại tình, bóp cổ vợ tới chết

Khoảng 14 giờ 15 ngày 8-3, Nguyễn Tiến Hoàng (SN 1979, trú tại số 10 ngách 151/51 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đến Công an phường Tương Mai tự thú.



Cáo phó lễ tang của nạn nhân Huyền

Theo lời khai của Hoàng, vào hồi 12 giờ cùng ngày 8-3, do nghi vợ là chị Đặng Thị Thanh Huyền (SN 1982), giáo viên trường tiểu học Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, HN có quan hệ ngoại tình, Hùng đã bóp cổ Huyền dẫn đến tử vong.



Sau khi được đưa vào bệnh viện Bạch Mai cấp cứu, chị Huyền đã qua đời vào 13 giờ 30 cùng ngày với cái thai 4 tháng trong bụng.



Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an HN đã phối hợp với Công an quận Hoàng Mai bắt Hoàng, lập hồ sơ xử lý.



Được biết Hoàng và chị Huyền đã có với nhau một đứa con mới 1 tuổi.