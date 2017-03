Nghi trộm chó, hai anh em bị đánh

(PL)- Công an huyện Yên Thành và Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An đã vào cuộc điều tra vụ hai anh em là nghi can trộm chó bị người dân đánh và đốt cháy xe máy.

Rạng sáng 10-6, người dân xóm 3, xã Tân Thành (huyện Yên Thành) phát hiện hai thanh niên đi trên một xe máy câu trộm chó liền hô hoán đuổi bắt. Đó là Nguyễn Văn Hóa và Nguyễn Văn Minh (cùng trú xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An). Bị người dân chặn bắt, đánh hội đồng khiến anh em Hóa và Minh bất tỉnh. Sau đó, người dân mang rơm ra phủ lên xe máy châm lửa đốt cháy rụi trơ khung sắt. Hơn 2 tiếng đồng hồ, hàng trăm người dân xã Tân Thành và các xã lân cận vây xe cảnh sát, ngăn cản lực lượng đưa Hóa và Minh đi bệnh viện cấp cứu. Do bị đánh trọng thương Hóa đã tử vong, còn Minh vẫn đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, đa chấn thương. Đại tá Lê Xuân Điệp, Trưởng Công an huyện Yên Thành, cho biết, Hóa vừa ra tù về tội trộm cắp. ĐẮC LAM