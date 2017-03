Nghi vấn từ vụ một học sinh bị tạt acid

Ngày 22-11, bà Nguyễn Thị Việt (ngụ phường 13, quận 3, TP.HCM) cho biết con trai bà là Phúc (16 tuổi, học lớp 10 tại một trường THPT tại quận 3) bị tạt acid với kết quả giám định tỉ lệ thương tật là 58%. Tuy nhiên, cơ quan điều tra Công an quận 3 đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án cố ý gây thương tích đối với con trai bà.

Sự việc xảy ra vào sáng 24-11-2010, Phúc đang đứng trước cửa nhà vừa dắt xe ra chuẩn bị đi học thì bất ngờ nghe ai đó gọi tên mình. Phúc vừa quay mặt lại thì cảm thấy bỏng rát đau đớn. Ngay lập tức, Phúc được mẹ đưa vào bệnh viện cấp cứu với nửa mặt bên trái và phần lưng bị tạt acid bỏng rộp biến dạng.

Sau khi bình phục tại bệnh viện, Phúc kể lúc đó em nghe tiếng gọi tên và dáng người bỏ chạy rất quen thuộc. Theo em đó chính là H. - bạn của Phúc. Bà Việt cho biết do Phúc và H. chơi với nhau rất thân mặc dù H. lớn hơn Phúc vài tuổi. Trước hai ngày khi xảy ra vụ Phúc bị tạt acid, H. đến nhà gặp bà với nét mặt rất giận dữ và nói: “Con trả Phúc lại cho cô. Cô cẩn thận kẻo Phúc sẽ dính líu đến chuyện đánh nhau…”.

Phúc với nhiều vết sẹo trên gương mặt sau khi chữa trị. Ảnh: ÁI NHÂN

Bà Việt thấy lạ mới hỏi Phúc về mối quan hệ với H. như thế nào thì Phúc kể có vài lần đi chơi chung H. hay sờ mó vào chỗ kín của Phúc nhưng Phúc không chịu. Có lần thấy Phúc nhắn tin cho bạn gái, H. nói sẽ cắt cổ tay tự tử.

Theo bà Việt thì bà rất nghi ngờ H. là thủ phạm. Phúc bị tạt acid và đưa đi cấp cứu thì hơn 1 giờ sau, H. xuất hiện tại bệnh viện thăm Phúc trong khi nếu không biết được sự việc thì làm sao H. đến sớm đến như vậy. Ngoài ra, H. có gửi cho Phúc những lá thư trong lúc Phúc đang điều trị tại bệnh viện với lời lẽ rất thống thiết. Nội dung như sau: “… không muốn mất “người ta”, không muốn “người ta” thích ai hết…”. Hơn nữa, khi H. vào bệnh viện thăm Phúc thì trên hai mu bàn tay của H. có vết bỏng, bà Việt hỏi thì H. trả lời: “Vết bỏng do acid, cháu muốn thử cảm giác bỏng acid như thế nào…”. Tuy nhiên, sau đó H. nói với một số người khác là do đụng tay vào cửa sắt nhà bà Việt dính acid đã được tạt trước đó nên bị bỏng. Câu trả lời này bà Việt cho rằng rất vô lý khi cửa sắt nhà bà không hề có dấu vết bị dính acid. Ngoài ra, bà Việt thắc mắc trong quá trình điều tra, điều tra viên có giám định vết bỏng trên tay H. nhưng không thông báo nguyên nhân H. bị bỏng do đâu cho bà biết.

Tháng 4-2011, Công an quận 3 ra quyết định khởi tố vụ án. Đến tháng 7-2011, cơ quan điều tra ra quyết định gia hạn điều tra và đến cuối tháng 9-2011 thì tạm đình chỉ điều tra do hết thời hạn điều tra.

Trong quá trình điều tra, anh N. (điều tra viên) đề nghị bà Việt báo tổng chi phí điều trị cho Phúc để gia đình H. giúp đỡ. Tiếp theo, chính anh N. chủ động gặp bà Việt trao 50 triệu đồng cho bà và nói số tiền này do mẹ của H. giúp đỡ. Xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, bà Việt lo sợ vụ con bà bị tạt acid sẽ “chìm xuồng” nên bà gửi đơn khiếu nại khắp nơi để đòi lại công bằng.

ÁI NHÂN