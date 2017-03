Nghĩa trang xa hoa bậc nhất miền Trung

Thôn An Bằng (xã Vinh An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) nằm sát mép biển, một mặt hướng vào đất liền, một mặt gối vào nghĩa địa quanh năm mát mẻ bởi sóng và gió. Vào những năm 80 của thế kỷ trước, An Bằng vẫn là một làng nghèo, đất cày lên cát trắng như bao thôn xóm khác ở xã Vinh An này. Nghề chính của dân làng là đi biển, cái nghề khó để làm giàu. Khi đó, ở đây đã từng dấy lên một phong trào thoát nghèo.

Bẵng đi ít năm, những Việt kiều từng là dân An Bằng làm ăn khấm khá bắt đầu gửi tiền về phụ giúp gia đình và báo hiếu cha mẹ, cái nghĩa trang của làng cũng vì thế mà thay đổi. Tận mắt được chứng kiến quần thể mộ trong nghĩa trang mới thấy hết được sự xa hoa và bề thế của thành phố dành cho người chết này. Mỗi một lăng mộ ở đây khi xây dựng được quy giá trị ra tiền “đô”. Cái “giản dị” cũng cỡ bảy nghìn (7.000 USD), cái hoành tráng thì chi phí cũng cao gấp mấy lần.

Dân làng cứ đo đất, thiết kế, dự trù kinh phí, sau đó báo cho người nhà ở nước ngoài gửi tiền về để xây dựng. Như có một cuộc chạy đua xây cất “tư gia” cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ ở cõi vĩnh hằng, cái trước đã to, cao, rộng và mát thì cái sau phải hoành tráng hơn, cả về qui mô lẫn chi tiết trang trí. Người ta coi đó như là việc đền đáp, một sự bù đắp với đấng sinh thành. Đó cũng là cái nghĩa, cái tình của những đứa con xa đối với tổ tiên quê nhà.

Tình cảm ấy của họ (những Việt kiều) với quê hương, tiên tổ quả đáng ghi nhận. Song giá quê hương có thêm những trạm y tế, những trường học mới, những công trình dân sinh thiết thực - trích một phần nhỏ trong số những khoản đô la ùn ùn đổ về xây lăng mộ - thì tấm lòng người xa quê sẽ đáng trân trọng hơn gấp bội phần.