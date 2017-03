Ngộ độc rượu, ba người tử vong

(PL)- Ngày 19-10, bà Phan Thị An, Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Lâm Đồng, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trong vòng ba ngày (từ ngày 12 đến 15-10), tại thôn Suối Thông A, xã Đạ Ròn, (Đơn Dương) liên tiếp xảy ra hai vụ ngộ độc rượu khiến 11 người nhập viện cấp cứu, trong đó có ba người đã tử vong. Ngay sau đó, Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm đã phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng lấy mẫu rượu để kiểm nghiệm. Theo tin ban đầu, loại rượu 11 nạn nhân uống dán nhãn “Gia Huy Tửu” do ông Lý Đăng Soái, ngụ xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) sản xuất thủ công tại nhà, sau đó cung cấp cho nhiều hàng quán ở Đạ Ròn. Qua kiểm nghiệm, cơ quan chức năng xác định “Gia Huy Tửu” có chứa methanol, một loại cồn thường được dùng trong công nghiệp để làm chất chống đông lạnh, làm dung môi trong nước rửa kính xe, chất tẩy rửa sơn. Ông Soái đã bị cơ quan điều tra triệu tập làm rõ. CAO DIÊN