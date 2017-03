Ngộ độc rượu ở Đồng Nai, hai người chết

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 1-6, anh Út mua rượu ở quán gần nhà về uống. Sau đó anh Út thấy mệt, khó thở, hoa mắt, được đưa đi cấp cứu và đã chết tại BV Đa khoa (ĐK) Đồng Nai. Cùng ngày, anh Hải qua ấp Tam Hòa, nhậu chung với nhóm bạn của mình là anh Lê Tống Nhị Hùng và Trương Thiện Minh (ở gần nhà anh Út). Anh Hải cũng đã chết vào chiều 2-6. Theo chẩn đoán cuối cùng của BV ĐK Đồng Nai, anh Hải và anh Út bị nhiễm toan chuyển hóa nặng do ngộ độc rượu.

Riêng anh Hùng đã được lọc thận nhân tạo và đang trong tình trạng nguy kịch do nhiễm acid. BS Lê Văn Thống Nhất, khoa Hồi sức tích cực chống độc BV ĐK Đồng Nai, cho biết qua khai thác bệnh sử thấy bệnh nhân uống rượu, trong người có chất methanol và bị nhiễm toan chuyển hóa nặng. Còn anh Minh đang được điều trị tại khoa Tiêu hóa BV ĐK Đồng Nai do ngộ độc rượu. Một số người dân địa phương cho biết các nạn nhân trên đều mua rượu cùng một địa điểm tại ấp Tam Hòa. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

DUY ĐÔNG