Ngộ độc thức ăn, hơn 200 công nhân nhập viện

Sáng 16/12, Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An tiếp nhận 208 ca bị ngộ độc thức ăn của Công ty trách nhiệm hữu hạn dệt may xuất khẩu Sametex Internation có trụ sở tại phường 6, thành phố Tân An, Long An.

Hiện phần lớn bệnh nhân đã xuất viện, chỉ còn 65 người đang trong tình trạng nguy kịch.



Bác sỹ Võ Công Luận, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Long An, cho biết bệnh viện tiếp nhận các bệnh nhân trong tình trạng buồn nôn, nôn, đau bụng. Bệnh viện đã khẩn trương cấp cứu và bệnh nhân dần dần hồi phục.



Theo một số bệnh nhân cho biết, trước đó ngày 15/12, vào buổi trưa mọi người ăn cơm với món các món cá trê chiên hấp gừng và đậu bắp xào; buổi chiều ăn cá rô chiên, dưa leo xào. Hầu hết bệnh nhân nhập viện có cả người ăn thức ăn buổi trưa và buổi chiều.



Các cơ quan chức năng đang đem mẫu gửi đi xét nghiệm, để làm rõ nguyên nhân công nhân bị ngộ độc./. Theo Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)