Ngư dân Phú Yên cứu năm người Philippines bị trôi dạt trên biển

Trong đó, hai người ở trên tàu cá PY- 5120 TS của ông Lê Cũng, hai người ở trên tàu cá PY- 90441 TS của ông Lê Cỗn, một người ở trên tàu cá PY- 90480-TS của ông Trần Văn Thân.

Lúc 12 giờ ngày 30-1-2011, trong lúc đang đánh bắt cá ngừ đại dương trên vùng biển cách đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam hơn 100 hải lý, tàu cá do ông Lê Cỗn làm thuyền trưởng phát hiện năm người Philippines bị nạn đang trôi dạt tự do trên biển. Khi tàu của ngư dân Phú Yên ứng cứu, những người Philipines trong tình trạng kiệt sức do trôi dạt nhiều giờ liền trên biển, bị đói và lạnh. Sau khi được cứu nạn, năm người Philipines đã được ngư dân Phú Yên sơ cứu, chăm sóc sức khỏe, cho ăn uống để lại sức.

Do phải tiếp tục đánh bắt đến sau Tết Nguyên đán nên ông Cỗn liên lạc về Bộ đội biên phòng Phú Yên đề nghị vận động các tàu cá khác hỗ trợ tiếp nhận người bị nạn để đảm bảo lương thực. Qua sự vận động của Bộ đội biên phòng Phú Yên, hai tàu cá của các ông Lê Cũng, Trần Văn Thân đang đánh bắt ở khu vực gần đó đã đến tiếp nhận những người Philipines để trợ giúp.

Dự kiến, đến giữa tháng Giêng năm Tân Mão 2011, các tàu cá của ngư dân Phú Yên mới trở về đất liền.

TẤN LỘC