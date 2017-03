Ngư dân Việt Nam cứu bốn người nước ngoài trôi trên biển

Ngày 23-1, trong lúc đang câu cá ngừ đại dương tại vùng biển cách đảo Song Tử Đông (quần đảo Trường Sa) khoảng 100 hải lý, các ngư dân trên tàu cá PY-90144TS do ông Lương Công Xuyên (trú phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, Phú Yên) làm thuyền trưởng, đã phát hiện và cứu bốn người nước ngoài nói trên. Sau khi được chăm sóc, hiện sức khỏe của các nạn nhân đã ổn định. Thuyền trưởng Lương Công Xuyên đã điện về Bộ đội biên phòng tỉnh báo cáo tình hình và xin được tiếp tục đánh bắt cho hết chuyến biển. Dự kiến cận tết Nguyên đán, tàu của ông sẽ đưa các nạn nhân về bờ.

Ngày 25-1, Đồn biên phòng 148 (xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết Đồn đang phối hợp với lực lượng cảnh sát biển điều tra vụ tàu cá ngư dân bị tàu chở quặng đâm chìm trên biển. Trước đó ba ngày, tàu đánh cá NA-93193TS do ông Ngô Quang Xuân (trú xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu) làm chủ chở tám ngư dân đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Nghệ An giáp Hà Tĩnh thì bị tàu chở quặng HP-168 (thuộc Công ty Vận tải Biển Đông) đâm chìm. Sau khi gây tai nạn, tàu HP-168 tăng tốc bỏ chạy. Ông Xuân cùng tám thuyền viên may mắn được tàu cá của một ngư dân Thanh Hóa đang đánh cá gần đó đến cứu.

