Ngư dân xâm phạm nhà máy lọc dầu để đánh cá

Trước tình trạng ngư dân xâm phạm hành lang an toàn Nhà máy lọc dầu Dung Quất để đánh bắt hải sản, đặc biệt tại khu vực cảng xuất sản phẩm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa vừa có công văn hỏa tốc yêu cầu Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh và Công ty TNHH MTV lọc hóa dầu Bình Sơn chỉ đạo các đơn vị, bộ phận trực thuộc xây dựng kế hoạch và phương án nhằm đảm bảo tuyệt đối công tác an ninh, an toàn.

Các đơn vị này cũng được yêu cầu phối hợp với chính quyền địa phương đề ra những giải pháp, biện pháp hữu hiệu, cương quyết, không để tái diễn tình trạng ngư dân xâm phạm hành lang an toàn nhà máy. Theo V.HÙNG (TTO)