“Ngưng ngay việc thu phí ở chợ nổi Cái Răng”

Cả vùng ĐBSCL về quy mô chỉ có chợ nổi Cái Răng là tập trung đông nhất, nếu không duy trì thì sẽ mất nên phải giữ. Ở đây không đặt vấn đề thu tiền hay sinh lợi gì cả. Không những không thu gì mà còn làm nhà vệ sinh trên sông phục vụ cho người dân, con em của bà con cần tạo điều kiện học hành để trợ giúp họ”. Ngày 2-4, tại cuộc họp báo quý I-2014, ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chỉ đạo.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Phòng Kinh tế quận Cái Răng và Công ty CP Đầu tư và Du lịch MêKông (công ty) có ký kết hợp đồng thu phí với ghe tàu tại chợ nổi Cái Răng. Theo đó, từ tháng 6-2012 đến hết năm 2013, công ty sẽ thu phí tại chợ nổi Cái Răng và mỗi tháng công ty phải nộp 13,2 triệu đồng vào ngân sách. Sau đó, công ty giao khoán cho bà H. ở Đồng Tháp thu tiền, mỗi tháng phải nộp cho công ty 16,5 triệu đồng và bà này đã tự in phiếu, tự định mức thu!





Chợ nổi Cái Răng, nơi thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước. Ảnh: GT

Theo hợp đồng giữa Phòng Kinh tế quận Cái Răng với công ty, việc thu phí đến hết năm 2013 nhưng giữa tháng 2-2014, Phòng Cảnh sát đường thủy Công an TP Cần Thơ kiểm tra thì việc thu phí vẫn tiến hành bình thường. Chưa hết, dù thu phí nhưng các cơ quan liên quan không đầu tư thả phao báo hiệu, không có phương án đảm bảo an toàn giao thông, thu phí cao hơn 8-10 lần so với quy định của UBND TP Cần Thơ (quy định thu 1.000 đồng và 4.000 đồng nhưng bà H. thu của bà con 10.000 đồng và 30.000 đồng).

Tại cuộc họp báo, sau khi phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh việc bất hợp lý trong việc thu phí trên, ông Phạm Văn Luận - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ khẳng định: Sở chỉ quản lý nhà nước về du lịch chợ nổi Cái Răng, còn chuyện thu phí do quận Cái Răng quy định.

Khi kết luận buổi họp báo, chủ tịch TP Cần Thơ chỉ đạo các cơ quan chức năng ngưng ngay việc thu phí tại chợ nổi Cái Răng và yêu cầu Sở Công Thương phối hợp với Sở VH-TT&DL kiểm tra, báo cáo cho lãnh đạo TP.

GIA TUỆ