Người bán vé số xấu số

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra với chị Phan Thị Hiệp lúc 8g sáng 9-10. Nhiều người có mặt tại hiện trường kể vào thời điểm trên, lúc chị Hiệp đang băng qua đường Ngô Quyền (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) thì bị xe máy do Nguyễn Văn Hoàng (20 tuổi, trú tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) điều khiển tông vào. Do cú va chạm quá mạnh nên chị Hiệp ngã đập đầu xuống đường. Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng chị đã tử vong ngay sau đó tại bệnh viện. Anh Hoàng cũng bị thương khá nặng đang được điều trị tại bệnh viện.