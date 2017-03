Người bị bắt từng đánh người, đâm công an

Theo đó, tối 30-6, tổ tuần tra của Công an TP Ninh Bình chặn dừng bốn thanh niên đi trên một xe máy không đội mũ bảo hiểm để kiểm tra. Phát hiện Vũ Hữu Huấn (trú xã Gia Phú, huyện Gia Viễn) từng gây ra một vụ cố ý gây thương tích và đâm anh Tống Duy Tôn, cán bộ Công an TP Ninh Bình bị thương nên lực lượng chức năng đã đưa Huấn về trụ sở. Đến sáng hôm sau (1-7), khi cán bộ điều tra đưa giấy, bút yêu cầu Huấn khai hai vụ việc trên, bất ngờ Huấn chạy ra cửa và nhảy từ tầng ba xuống đất. Sau khi sự việc xảy ra, Công an TP Ninh Bình đã nhanh chóng đưa Vũ Hữu Huấn đi cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Ninh Bình, đồng thời mời đại diện VKSND thành phố đến để xác nhận hiện trường. Theo hồ sơ bệnh án tại BV Đa khoa tỉnh Ninh Bình, Vũ Hữu Huấn bị gãy cổ tay trái và hai cổ chân; chấn thương hai đốt sống L1, L3.

Khoảng 13 giờ cùng ngày có hai thanh niên lạ mang dao bầu xông vào khoa Cấp cứu bệnh viện gây rối, hành hung và đuổi đâm cán bộ công an. Sau đó có thêm 20 thanh niên xông vào khoa Cấp cứu chửi, lăng mạ, yêu cầu phải đưa Huấn đi bệnh viện tuyến trên. Lực lượng CSCĐ, cảnh sát 113 và Cơ quan CSĐT công an tỉnh đến nơi thì các đối tượng bỏ chạy.

Theo cơ quan công an, Huấn không có cha, mẹ bỏ đi từ lâu, hiện ở với bà ngoại. Bản thân Huấn đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản.

NGUYỄN DÂN