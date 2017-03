Người cha viết đơn xin tử hình con trai

Khi thấy đứa con trai duy nhất của mình bị công an bắt giam vì hành vi phạm tội giết người, cũng như nhiều bậc cha mẹ khác, ông Quách Văn H (ngụ xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh) viết đơn gửi lên Tòa án và Viện kiểm sát. Chỉ khác một điểm so với mọi người, ông không viết đơn xin giảm tội cho con, mà ngược lại xin … xử tử hình đứa con vì “nếu để thành phần này còn trên xã hội thì không có ích”.



“Tiền án nhiều hơn tiền sự”



Là con trai duy nhất trong một gia đình có 5 chị em nên Quách Văn Nhựt (sinh năm 1979) được cả gia đình cưng chiều, thương yêu, chăm sóc. Nhưng đáp lại tình thương và sự kỳ vọng của những người thân, Nhựt lại sớm đi vào con đường hư hỏng. Học chỉ đến lớp 6, Nhựt “mê chơi hơn mê con chữ” nên bỏ học ở nhà. Lớn lên một chút, Nhựt bắt đầu tụ tập chơi bời, tập tành nhậu nhẹt với đám bạn xấu ở địa phương.

Cả gia đình hết lòng thương yêu cậu con trai duy nhất nhưng đáp lại chỉ là sự thất vọng!

Vì “dày ăn nhưng mỏng làm”, lại thích đua đòi với đám bạn nên Nhựt chỉ biết ngửa tay xin tiền cha mẹ cùng các chị. Khi không cho thì Nhựt “quậy” cả nhà, nếu vẫn không được thì trộm cắp. Do đó vào năm 24 tuổi hắn bị bắt và bị TAND thị xã Vị Thanh xử phạt 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản cũng không làm nhiều người bất ngờ.



Những tưởng Nhựt sẽ lấy đó làm bài học cho mình để sửa chữa lỗi lầm của bản thân, thế nhưng chỉ một thời gian ngắn sau khi chấp hành xong hình phạt, hắn lại lấy việc tù tội đó làm “chiến tích” để “lòe” những người khác và tiếp tục lấn sâu vào tội lỗi.



Chiều một ngày đầu năm 2005, một người bạn quen biết có đến gặp Nhựt, khóc lóc kể về chuyện em trai mình có tham gia đánh bài. Vì chơi thua nên đứa em đi cầm chiếc xe máy Wave@ với giá 5 triệu đồng nên nhờ Nhựt đi đòi lại số tiền trên.



Để chứng tỏ mình là bậc “đàn anh đàn chị”, Nhựt đồng ý ngay tức khắc. Khoảng 20 giờ cùng ngày, Nhựt cùng với hai đối tượng thua bạc đi trên 2 xe mô tô đi tìm người cầm cố để “hỏi tội”. Cả đội bắt người cầm đồ về một hiệu sửa xe, rồi Nhựt mới trực tiếp dùng chân, tay đánh, đá vào người nạn nhân nhiều cái.



Đến nửa đêm, do đã mệt nên Nhựt lấy một sợi xích dài 1,5 mét trói nạn nhân và xích vào cạnh giường ngủ, rồi bỏ đó đi ngủ.



Vẫn chưa hết ngang tàng, đối tượng Nhựt còn ngông cuồng đến mức sáng hôm sau, nhìn thấy anh và em ruột của nạn nhân chạy xe ngang qua tiệm sửa xe máy, hắn đã ra chặn đầu xe lại, dẫn vào trong nhà coi nạn nhân đang bị xích chân nằm trên giường.



Lúc này, nhóm Nhựt ra “tối hậu thư” cho người nhà nạn nhân: “Trong vòng 1 tiếng đồng hồ phải chồng đủ số tiền 5 triệu đồng trả bọn tao, nếu không bọn tao sẽ giết chết nó”.



Hoảng hồn với nhóm du côn, sợ thằng em mình sẽ bị giết thật nên người anh nạn nhân phải lập tức mang chiếc xe mô tô của mình đi cầm được số tiền 4,7 triệu đồng mang đến nộp. Sau khi nhận tiền, nhóm côn đồ này mới thả cho nạn nhân về.



Sau khi xảy ra sự việc trên, nạn nhân đã làm đơn gửi Cơ quan CSĐT Công an thị xã Vị Thanh giải quyết nhưng Nhựt đã nhanh chân lẩn trốn nên phải ra lệnh truy nã, đến ngày 19/8/2006 mới bắt được Nhựt. Cuối năm 2006, TAND thị xã Vị Thanh đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án đối tượng Nhựt có hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và tuyên phạt Nhựt 3 năm tù.



Một hình phạt khác còn đau hơn nữa đối với Nhựt: Vợ hắn đã làm đơn xin ly hôn trong thời gian Nhựt bỏ trốn vì biết không thể nương tựa được ở người chồng “ham” tù tội.

Chửi cha, giết hàng xóm



Chấp hành xong bản án thứ hai vào khoảng giữa năm 2008, trở về gia đình Nhựt càng chứng tỏ bản tính lì lợm, bướng bỉnh và thói coi thường pháp luật của mình. Không chí thú làm ăn, hắn tiếp tục tụ tập chơi bời, nhậu nhẹt với đám bạn xấu, thường xuyên say xỉn, quậy quạng, đánh lộn với xóm làng và còn chửi bới cha mẹ ruột của mình.



Đỉnh điểm của tội lỗi là vào ngày 04/01/2010, Nhựt đã trở thành tên sát nhân mà với tội ác này, chính những người thân của mình cũng không thể tha thứ.



Cũng giống nhiều ngày khác, chiều ngày hôm đó Nhựt đi nhậu với đám bạn đến khoảng 22 giờ mới về đến nhà, bỏ mặc mẹ đang nằm điều trị trong bệnh viện tỉnh. Thấy đói bụng nên hắn đi kiếm cơm ăn lót dạ nhưng đồ ăn đã hết.



Nghĩ rằng thằng cháu kêu mình bằng cậu ruột đã ăn hết đồ nên hắn dùng những lời lẽ thô tục chửi. Nghe Nhựt chửi thằng cháu ngoại như vậy nên ông H (cha của Nhựt) mới la mắng: “Mày là cậu nó mà sao mày ăn nói kỳ vậy, nó chưa có ăn cơm mà”. Hắn lập tức “bật” lại cha: “Ông bênh nó hả?”. Thấy cậu “quý tử” hỗn láo, ông lão 62 tuổi uất ức mới cầm cái ghế đẩu bằng gỗ ném một cái trúng vào đầu Nhựt làm rách da.



Hai cha con tiếp tục cự cãi với nhau thì người chị gái cùng cha khác mẹ của Nhựt khi đó đang chăm sóc mẹ trong bệnh viện, nay hay tin hai cha con cự lộn nên lao về khuyên can. Hắn chẳng những không nghe lời chị mà quay sang cự cãi chị, Nhựt nó: “Chị đâu phải chị ruột tôi mà có quyền la tôi”. Nghe thằng con trai nói vậy, người cha tức giận nên bỏ qua nhà hàng xóm để lánh mặt.



Sự việc chưa chấm dứt khi đứa con trai bất hiếu này dù thấy cha đã nhẫn nhịn nhưng vẫn không chịu buông tha mà tiếp tục đi theo cự cãi, đòi “ăn thua” với cha. Thấy gã thanh niên bất hiếu cự cãi, chửi rủa cha thậm tệ nên ông Nguyễn Văn C (66 tuổi) ở nhà đối diện không thể nén được bất bình: “Con cái mà chửi cha mẹ, bắt trói nó lại”. Nghe ông hàng xóm nói vậy, Nhựt “chuyển hướng” sang nạn nhân mới, dùng tay đánh vào mặt ông lão nên nạn nhân chạy vào nhà.



Khoảng 20 phút sau, ông C phát hiện bị mất chiếc bóp nên quay trở lại chỗ đánh nhau lúc nãy để tìm. Lúc này, Nhựt nhìn thấy ông hàng xóm quay lại thì lập tức xông tới rượt đánh, dùng tay trái chụp vai, tay phải đánh mạnh nhiều cái vào lưng và đầu ông lão 66 tuổi cho đến khi nạn nhân gục xuống tại chỗ. Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đi.



Theo kết luận giám định pháp y thì nạn nhân tử vong do bị chấn thương sọ não nặng. Ngay trong đêm hôm đó, Nhựt bị bắt giam.



Lá đơn “độc nhất vô nhị”



Trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan chức năng tỉnh Hậu Giang nhận được lá đơn “độc nhất vô nhị”: Vì quá thất vọng về cậu “quý tử” độc nhất của mình, ông H đã làm đơn yêu cầu tòa án và Viện kiểm sát nhân dân “xử tử hình tên Nhựt vì thành phần này còn trên xã hội không có ích”. Các lý do mà ông nêu ra là Nhựt đã 31 tuổi đầu, đã có vợ và 1 con nhưng không chịu làm ăn, mải theo đám bạn ăn chơi nhậu nhẹt, đánh lộn, quậy quạng, chửi mắng ba mẹ, trộm cắp, không nghe lời cha mẹ, đã hai lần bị đưa đi cải tạo với thời gian 3,5 năm nhưng vẫn không tu tỉnh nay lại còn ngoan cố đánh chết người.



Hơn 7 tháng sau đó, phiên tòa sơ thẩm đã được mở lưu động ngay tại trụ sở UBND xã nơi xảy ra vụ án và cũng là nơi bị cáo cư trú. Rất đông người dân đã đến xem xét xử và chờ đợi sự phán quyết của công lý.



Tại phiên tòa, người đàn bà đã ngoài 60 tuổi, tóc lốm đốm bạc, là đại diện hợp pháp của người bị hại nói trong tiếng nấc nghẹn ngào: “Tôi đề nghị Tòa xử tên sát nhân này mức án chung thân hoặc tử hình”. Nhiều người đồng cảm với bà đã không cầm nổi nước mắt. Ngay cả cha và chị gái của Nhựt trước phiên tòa cũng đề nghị Tòa “đưa bị cáo đi cải tạo dài hạn vì gia đình đã không thể giáo dục được bị cáo nữa”.



Qua xem xét tính chất phạm tội của bị cáo là côn đồ, bị cáo phạm tội lần này là thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm nên TAND thị xã Vị Thành đã tuyên phạt Quách Văn Nhựt 13 năm tù về tội cố ý gây thương tích với tình tiết định khung là dẫn đến chết người, buộc bị cáo phải bồi thường thêm tiền tổn thất về mặt tinh thần cho những người thân thích của người bị hại với tổng số tiền hơn 70 triệu đồng. Với bản án lần thứ ba là 13 năm, gần như toàn bộ tuổi thanh xuân của Nhựt đã gửi nơi lao tù. Chỉ có người cha của Nhựt còn băn khoăn: “Liệu lần này con mình có thức tỉnh lương tri?”.

