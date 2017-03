Người chăn dê quên mình cứu người

Sáng 31-5, linh cữu của ông Lê Minh Tài (56 tuổi), người đàn ông nghèo quên mình lao xuống giếng cứu người và thiệt mạng, đã được người thân và gia đình đưa vào TP.HCM để hỏa táng.

Đất đai ở xã Trà Tân, Đức Linh (Bình Thuận) thì bao la nhưng sở dĩ gia đình đưa linh cữu ông Tài đi hỏa thiêu để gửi vào chùa là do sợ người vợ mù lòa của ông không thể chăm sóc được. Và sợ hơn khi người vợ vì quá đau buồn mà ngày nào cũng mò mẫm ra mộ chồng sẽ có không ít rủi ro.

Sáng 29-5, sau khi lo cho vợ là bà Hoàng Thị Huyền (54 tuổi) ăn sáng xong, ông Tài đi hái lá về cho đàn dê chục con sau nhà ăn. Đang lom khom tìm thức ăn cho đàn dê thì nghe tiếng hô hoán từ một vườn tiêu gần đó, ông vội vã chạy đến.

Khi biết anh Vũ Minh Tâm (chủ vườn tiêu, xuống giếng sửa máy bơm nước) đang gặp nạn, quên cả nguy hiểm, ông Tài đu dây xuống giếng cứu người. Tuy nhiên, do bị ngạt khí độc, ông Tài cũng rơi xuống đáy giếng, bất tỉnh. Nghe tri hô, anh Hùng đang làm rẫy gần đó cũng vội vã đu dây xuống giếng và cũng chung số phận với anh Tâm và ông Tài.





Người vợ mù lòa khóc ngất bên linh cữu chồng. Ảnh: PN

Lúc này mọi người mới nghi cái giếng nước do bị đậy nắp kín lâu ngày, khả năng cả ba người ngất dưới giếng do bị ngạt khí độc nên dùng quạt thông khí, sau đó mới lần lượt đưa ba người lên. Tuy nhiên, chỉ riêng anh Hùng may mắn sống sót, hai người còn lại đều thiệt mạng.

Thương tâm nhất là hoàn cảnh ông Tài, cả xã Trà Tân đều bàng hoàng khi hay tin ông ra đi. Ai cũng xót cho ông khi quên mình cứu người, để lại một gia cảnh vô cùng khó khăn.

Vợ ông Tài bị bệnh mắt khoảng 20 năm trước và trở nên mù lòa gần sáu năm nay. Từ khi vợ đổ bệnh, ông Tài đã phải choàng hết mọi việc để kiếm tiền nuôi bốn đứa con. Nhà chỉ có một rẻo đất nhỏ không đủ làm, vợ ông bị mù đã mấy chục năm và đau ốm liên miên. Ông Tài vừa làm thuê vừa đi chăn bầy dê hơn 10 con của gia đình. Mãi gần đây mới vay được tiền nuôi thêm một con bò. Quần quật từ sáng đến tối một mình bởi con cái đều đi học. Có bốn đứa con thì một đứa lấy chồng xa, một người xuất gia đi tu, cô con gái và cậu út đang học ở Sài Gòn. Từ khi các con vào Sài Gòn đi học, ông Tài làm bằng ba người bình thường.

Sáng 31-5, linh cữu ông Tài được đưa đi hỏa táng, trời Đức Linh mưa lâm râm thấy buồn nẫu ruột. Cả xóm đều đi bộ từ căn nhà ông Tài bên bờ sông La Ngà để đưa linh cữu ra tận đường lộ. Ai cũng thấy thương đứt ruột và cầu mong có phép màu giúp các con ông đi tiếp con đường học hành, xua bớt cảnh tối tăm trong đôi mắt của người vợ mù lòa.