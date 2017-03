Người chồng nghèo đau đớn lo hậu sự cho vợ con

Theo Q.VINH (TTO)



Anh đứng thất thần nhìn không chớp mắt vào ba chiếc quan tài mà không nói được câu nào. Nước mắt thấm đẫm khuôn mặt đen nhẻm. Hồi lâu anh mới quay sang mếu máo: “Ba mẹ con về nhà ngoại. Vậy mà bây giờ đi luôn rồi... Giờ chỉ còn duy nhất một đứa con”.Tối 23-3 tại cầu Cần Thơ (phía bờ tỉnh Vĩnh Long) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm chết ba người cùng một nhà: chị Nguyễn Thị Phương Liên (35 tuổi, ngụ tại xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) cùng hai con nhỏ. Ngoài ra còn một con trai khác của chị Liên bị thương nặng.Theo CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long, chị Liên chở ba con trai (đứa nhỏ ngồi phía trước xe máy, còn hai đứa lớn ngồi sau) đi từ thị xã Bình Minh qua cầu Cần Thơ và đâm vào đuôi một chiếc xe tải đang dừng trên dốc cầu.Xe tải này do Lê Phước Khanh (ngụ huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) làm tài xế chở 25 thùng tôm đông lạnh. Khi xe tải đang lên dốc cầu thì bị hư hộp số. Tài xế Khanh cho xe dừng lại, mở đèn cảnh báo và bước xuống kiểm tra.Ngay sau đó chị Liên chở con lên dốc cầu và đâm vào bên trái đuôi xe tải, ngã xuống đường. Cú đâm mạnh đã làm hai con trai chị Liên là Nguyễn Phước Vàng (8 tuổi), Nguyễn Phước Nhiều (5 tuổi) bị chấn thương sọ não chết tại chỗ.Đứa con lớn 14 tuổi Nguyễn Xuân Nghiêm cũng bị chấn thương sọ não. Còn chị Liên bị gãy cổ được đưa đến Bệnh viện 121 Cần Thơ cấp cứu và sau đó cũng tử vong. Chiều qua, Bệnh viện 121 đã phẫu thuật sọ não cho cháu Nghiêm. Cơ quan điều tra đã tạm giữ tài xế Khanh để điều tra vụ tai nạn.Khi nghe tin dữ, cả xóm đều đến chia buồn, mỗi người giúp đỡ một ít để anh Hậu lo hậu sự cho ba mẹ con. Anh Hậu làm nghề gặt lúa mướn. Còn chị Liên thì đi bán vé số.Lấy nhau 14 năm, hai vợ chồng có được ba mặt con. Thương cha mẹ vất vả, ba cậu con trai của anh Hậu cũng đi bán vé số phụ mẹ.Anh Hậu sụt sùi: “Tụi nhỏ thích về ngoại lắm. Cuối tuần là bảo mẹ chở sang ngoại ở Hậu Giang chơi một đêm, hôm sau đi bán vé số tiếp. Đâu có ai ngờ chuyến về quê lần này cũng là lần cuối”.Im lặng một hồi, anh Hậu lại nức nở: “Bốn mẹ con chở nhau trên chiếc xe gắn máy qua cầu Cần Thơ, nói thiệt tôi không yên tâm lắm. Khi có người báo tin vợ con tôi bị tai nạn chết trên cầu, tôi chết đứng, tay chân rụng rời không biết mình là ai nữa”.Khi đám tang thưa khách, anh Hậu vội bước nhanh ra xe để đi xin đất chôn vợ con. Được một đoạn anh lại quay về vì chợt nhớ trong túi không còn đồng nào.Lúc này mẹ vợ anh mới nhắc: “Con khui thùng phúng điếu đi”. Cầm chút tiền phúng điếu, anh chạy thẳng đến nghĩa địa từ thiện ở huyện Bình Tân (cách nhà 10km). Lúc đầu người quản trang từ chối vì đất chỉ còn một mảnh nhỏ để lo hậu sự cho dòng họ người thân. Nhưng khi biết hoàn cảnh nghèo khó lại gặp đại tang, ông quản trang đã đồng ý.Trao đổi với những người hàng xóm đến phụ giúp đám tang, chúng tôi mới biết toàn bộ chi phí mua quan tài và lo đám tang vợ con của anh Hậu đều do người dân địa phương cho mượn.