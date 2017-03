Người dân cả nước đi chơi lễ

• Vũng Tàu: Chưa có phản ánh về “chặt chém” Trong ngày 2-9, các bãi biển của TP Vũng Tàu không đông người bằng các năm. Công an TP Vũng Tàu đã cử năm nữ công an trực tiếp cầm loa đi dọc Bãi Sau để tuyên truyền, nhắc nhở du khách không ăn nhậu, xả rác ra biển. Gần 40 trường hợp bị phạt vì xả rác, đậu xe sai vị trí… Chưa có phản ánh nào liên quan quán ăn gian lận, “chặt chém”. T.KHÁNH • Ùn xe cục bộ ở cầu Rạch Miễu Chiều 2-9, ông Huỳnh Văn Nguyện, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Tiền Giang, cho biết: “Đầu giờ buổi trưa, mật độ phương tiện trên đường dẫn cầu Rạch Miễu rất đông nên dòng xe kéo dài nhưng không ách tắc”. Tại Cần Thơ, lượng khách đến đông hơn ngày thường. Nhiều du khách khi tham quan chợ nổi Cái Răng khẳng định đây là một trong những nét văn hóa tạo nên điểm nhấn của vùng đất Tây đô. G.TUỆ - V.BÌNH • Hơn 40.000 lượt khách đến Bình Thuận Có khoảng hơn 40.000 lượt khách đến Bình Thuận nghỉ lễ, trong đó khách quốc tế chiếm 12%. Các phương tiện gần như phải đậu cắn đuôi nhau ở các điểm nghỉ dưỡng, còn các bãi tắm đều đông nghịt. Một số nơi ở địa phương đã lập các tổ kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện niêm yết, bán đúng giá... PHƯƠNG NAM • Khách Trung Quốc đến Nha Trang giảm Lượng khách du lịch đến Nha Trang kỳ nghỉ lễ này chỉ tăng nhẹ. Tuy nhiên, khách du lịch Trung Quốc bắt đầu giảm do đã qua thời kỳ cao điểm của thị trường khách du lịch này. Hiện Nha Trang không thiếu phòng lưu trú, giá vẫn ổn định. Các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa cũng không xảy ra tình trạng ùn ứ khách, vé xe không khan hiếm vì các nhà xe đều chủ động tăng đầu xe. Ban quản lý cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) cho biết ngày 2-9, ban đã tổ chức cho 15 chuyến tàu đưa hơn 2.100 khách ra đảo Lý Sơn để tham quan du lịch. T.LỘC - L.NGỮ • Đua ghe tranh tài trên sông Hương Ngay từ sáng 2-9, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế mở cửa miễn phí nên rất đông người dân đổ về tham quan, giải trí. Các nhà giữ xe ở Đại Nội, lăng Tự Đức, lăng Khải Định… luôn rơi vào tình trạng quá tải. Cũng trong sáng 2-9, hơn 400 vận động viên đến từ chín đội đua đã tranh tài kịch tính tại giải đua ghe truyền thống lần thứ 28. Hai bên bờ sông Hương chật kín người dân và du khách. Những tiếng vỗ tay, tiếng trống cổ vũ hai bên bờ sông Hương làm cho không khí giải đua rất sôi động… N.DO