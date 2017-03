Người dân chen chúc mua vàng cầu sung túc

Bỏ hết việc nhà đi mua vàng cầu may Cô Huỳnh Thị Thành (quận 3) cho biết sáng cô phải bỏ hết công việc nhà để đi mua vàng cầu may mắn, năm nay cô mua một chỉ vàng thần tài. Với nét mặt hồ hởi, anh Nguyễn Minh (40 tuổi, ngụ quận 5, TP.HCM) chia sẻ: “Tôi vừa mua được một lượng vàng tài lộc có hình con khỉ. Người đông quá, tôi phải đứng xếp hàng hơn nửa tiếng nhưng vẫn thấy đáng công sức”. Theo chị Nguyễn Thị Mai (chủ tiệm vàng Bà Quẹo, quận Tân Bình, TP.HCM): “Ngày vía thần tài, khách hàng mua vàng 18 hay 24 đều được. Bởi lẽ người ta quan niệm là có tí vàng để cầu may thôi. Để phục vụ khách, tôi cho nhập về lượng lớn các sản phẩm vàng, tuy nhiên vẫn không đủ để cung cấp cho khách hàng”. Các mặt hàng được ưa chuộng trong ngày vía thần tài đa số là vàng miếng cỡ nhỏ một chỉ thần tài, đồng tiền vàng may mắn hay vàng làm theo hình 12 con giáp, phục vụ nhiều khách hàng ở các độ tuổi khác nhau… H.GIANG - H.TRÂM - Y.TRANG