Người dân khát nước giữa cao điểm mùa nóng

Cứ sáng sớm, có khi mới 4h, nhiều người dân trên đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7 đã tất bật đem can, xô, ra các địa điểm “tập kết” để mua nước. Xe bồn được mùa dập dìu trên khắp nẻo đường ở quận 7 và huyện Nhà Bè.

“Tình trạng này từ Tết đến giờ, ngày nào không ra mua nước sớm được thì phải đi vay của nhà khác. Nước mua cũng chỉ dám dùng để nấu cơm, còn uống rất hạn chế và phải mua nước đóng chai”, bà Thanh xách hai tay hai can, nói vội rồi lại tất tả đi trong cái nắng gay gắt.

Người dân xếp hàng chờ mua nước tại Q.7, TP HCM. Ảnh: Kiên Cường .

Dọc con đường Huỳnh Tấn Phát nối quận 7 và huyện Nhà Bè, cảnh tượng mua nước diễn ra khắp nơi. “Từ sau Tết, khu vực này nước chỉ chảy nhỏ giọt vào buổi trưa hoặc buổi tối khuya khoảng 2-3 tiếng, còn lại thì hầu như ngưng hẳn”, chị Thu Thủy, nhà ở đường 47 phường Bình Thuận, quận 7 nói.

Dân cư tại chung cư Tấn Trường, đường Gò Ô Môi, phường Phú Thuận quận 7 thì rơi vào tình trạng dở khóc dở cười vì thiếu nước uống mà lại thừa nước triều cường. Trường tiểu học Lê Anh Xuân và Trường mầm non Hoa Hồng phải mua nước từng ngày cho học sinh.

“Thường thì thủy triều lên nơi đây sẽ ngập, ngoài đường nước lênh láng, còn trong nhà phải hứng từng giọt nước ngọt để uống. Đi mua nước nhiều khi bị ép giá từ 50.000 đến 100.000 đồng một m3”, anh Bảo Long, một người dân ở đây cho biết. Còn chị Thủy cũng tiếp lời: “Gia đình chúng tôi phải rất vất vả thay nhau lấy nước vào đêm khuya để có thể đủ nước xài vào hôm sau, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và sinh hoạt của cả nhà”.

Cảnh tượng đợi chờ hứng nước từng giọt cũng diễn ra ở quận 8, Bình Chánh… Dọc hai bên đường Dương Bá Trạc, Âu Dương Lân, người dân hầu như ngày nào cũng than trời vì nắng nóng, còn thiếu nước thì chẳng biết than với ai. “Trời nóng vậy mà nước không có, thật khổ, cứ như ở sa mạc”, anh Hùng, nhà trên đường Dương Bá Trạc than vãn.

Trao đổi với PV, ông Hứa Trọng Nghi, Phó giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Nhà Bè (cấp nước luôn cho khu vực quận 7) cho biết: “Khu vực này là cuối nguồn, mùa khô năm nào cũng vậy. Mấy ngày qua tình trạng nghiêm trọng hơn là do đường ống dẫn nước từ quận sang bị vỡ. Hiện chúng tôi đã khắc phục nên vài ngày tới tình hình sẽ khá hơn”,.

Các xe bồn chuẩn bị phân phối nước cho người dân. Ảnh : Kiên Cường

Hiện quận 7 và huyện Nhà Bè đang thiếu khoảng 30.000 m3 nước một ngày. Trước đây, xe bồn chỉ đảm đương cung cấp 1.800-2.000m3 nước một ngày. Năm nay, Công ty cổ phần cấp nước Nhà Bè thuê thêm sà lan chở khoảng 700 m3 mỗi ngày, nhưng vẫn không thể cung ứng đủ. “Trong mùa khô và đợt nắng nóng này chúng tôi sẽ cố gắng tăng cường xe bồn, xà lan hết khả năng có thể”, ông Nghi nói.

Đây chỉ là giải pháp tạm thời, theo ông Nghi, về lâu dài, giải quyết tình trạng thiếu nước ở khu vực này chỉ trông chờ vào nhà máy nước BOO Thủ Đức - dự kiến cung cấp nước đến khu vực quận 7 và Nhà Bè vào tháng 6 tới. Trong năm nay khu vực này sẽ có thêm 6.000 đồng hồ nước đăng ký mới.

Theo Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (Sawaco), hiện tất cả nhà máy nước trên địa bàn thành phố đã vận hành hết công suất với hơn 1,2 triệu m3 một ngày. Mỗi năm có 50.000 đồng hồ nước được gắn thêm hơn, nên áp lực sử dụng ngày càng cao.

Kế hoạch năm 2010 của Tổng công ty cấp nước thành phố là sẽ đầu tư phát triển gần 160.000 km đường ống cấp 1, 2 và hơn 400.000 km đường ống cấp 3 để cấp nước đầy đủ cho các quận 7, 8, Tân Phú, huyện Nhà Bè, Bình Chánh… Kỳ vọng của lãnh đạo Sawaco sẽ nâng tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch lên 85% trong năm nay và năm 2015 là 92%.

Theo Thanh Nhật ( VNE)