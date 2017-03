Người dân lại đổ xô đi mua “nước thánh”!

Nhiều người đến lấy nước cho rằng dù thời tiết nắng nóng, đại hạn nhưng giếng nước Cổng Kẹp không cạn mà vẫn cho nhiều “nước thánh” (!). Họ nói nước ở giếng này không cần nấu sôi mà mua về dùng luôn, uống vào là “nghiện” bởi ngon hơn nước khoáng lại trị được bá bệnh, uống vào trắng da (?).

Gọi là giếng nước nhưng thực chất đây là hai mạch nước ngầm chảy từ trong núi Sắc ra chân núi.

Trước thực trạng người dân đến tranh giành nhau lấy nước quá đông, UBND xã Khánh Sơn đã giao khoán cho cá nhân quản lý và thu phí bán nước giếng Cổng Kẹp. Theo nội quy của UBND xã Khánh Sơn niêm yết bên giếng nước thì người dân trong xã phải nộp phí lấy nước 1.000 đồng/can 20 lít. Mỗi hộ gia đình chỉ được lấy hai can/ngày. Hộ kinh doanh phải lấy nước vào 23 giờ đêm đến 5 giờ sáng hằng ngày…

Người dân mang nhiều can nhựa đến mua nước Cổng Kẹp (Khánh Sơn, Nam Đàn, Nghệ An). Ảnh: ĐẮC LAM

Trước đó, vào tháng 7-2010, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nghệ An lấy mẫu nước giếng Cổng Kẹp xét nghiệm và kết luận đây chỉ là mạch nước bình thường thì lượng người đến lấy nước ít hẳn. Thời gian gần đây đông người dân đổ xô đi lấy nước. Người dân không ở xã Khánh Sơn phải trả phí cao gấp hai, ba lần so với những người trong xã. Người quản lý tại giếng nước bán 45.000 đồng/can (gồm vỏ can nhựa và nước).

Tại giếng nước, UBND xã Khánh Sơn có căng biển nội quy quản lý, bảo vệ và thu phí nhưng không quy định mức phí đối với người dân ngoài xã khi đến lấy nước. UBND xã Khánh Sơn cũng không treo bảng thông báo kết quả xét nghiệm nước và giải thích cho người dân hiểu đây là nước bình thường, không phải “nước thánh”.

ĐẮC LAM