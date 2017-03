Người đàn ông khốn khổ vì lời đồn ngôi nhà bị ma ám

Hai tuần liên tiếp, cuộc sống của vợ chồng ông Th. (phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM) gần như bị đảo lộn khi có hàng chục người đến nhà đập cửa, trèo tường, ném đá… đòi vào nhà để bắt ma.

Bản thân ông Th. bị bệnh tim, khớp… cần cuộc sống yên tĩnh nhưng nhiều đêm ông Th. không thể ngủ được vì tiếng la hét, đập phá.

Lời đồn nhà ma ám trên mạng xã hội



Khoảng đầu tháng 3, trên mạng xã hội bất ngờ có thông tin về một ngôi nhà ở phường Phú Thạnh, quận Tân Phú bị ma ám.



Ngôi nhà của ông Th. do thường xuyên đóng cửa, nên thu hút tò mò của "cư dân" mạng xã hội

Chỉ vài ngày sau thông tin này đã lan rộng đến chóng mặt. Có hàng trăm người, chủ yếu là các bạn trẻ tò mò tìm đến quan sát, đòi vào nhà để kiểm chứng khiến cuộc sống của ông Vũ Văn Th. (57 tuổi, chủ căn nhà) lâm vào tình trạng khốn khổ.

“Liên tục trong các tối từ ngày 11 đến 13-3 nhiều nhóm người đi xe đạp, xe máy hoặc đi bộ tới đây. Họ bấm chuông inh ỏi rồi đập cửa ầm ầm đòi vào, người thì xưng là con, cháu; người thì xưng là tui. Họ mang theo đèn pin để soi, điện thoại, máy quay nói nhà này có ma, phải mở cửa cho họ vào để bắt ma” – ông Th. khổ sở nói.

Ngôi nhà ông Th. có kiến trúc bề thế như một biệt thự, quanh là tường cao được chăng dây thép gai bao quanh khoảng vườn nhỏ xinh xắn. Tuy nhiên, trải qua mưa nắng, thời gian không được tu bổ nên ngôi nhà nhuốm rêu phong, hư hỏng nhiều nên mang nét cũ kỹ.

Ông Th. vốn là thạc sỹ cơ khí, công tác tại một công ty lớn tại TP.HCM nhưng phải nghỉ hưu sớm vì sức khỏe yếu. Phần lớn thời gian ông Th. ở trong nhà, hạn chế đi lại. Vợ ông là một bác sĩ nội trú nên tất bật công việc, sớm đi tối về. “Có thể do ngôi nhà rộng, tôi ít khi ra ngoài, vợ tôi hay về muộn, mặc áo blouse trắng nên nhiều người đồn đoán chuyện ma quỷ” – ông Th. nói.

"Tôi đã gần như quỳ lạy họ!"

Nhiều đêm, hết nhóm người này đến nhóm khác tới căn nhà của ông Th. đập cửa, trèo tường ném đá vào trong khiến cho ông Th. không yên.

“Hết nhóm này đi thì nhóm khác đến. Có nhóm đến 20 người. Từ 5 giờ sáng họ đã tới đập cửa đòi vào, đến gần 4 giờ sáng họ mới chịu thôi. Tôi không thể ăn ngủ an lành trong chính ngôi nhà của mình” – ông Th. nói.



Nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ đã tới đòi ông Th. mở cửa

Ông Th. trước đây ở quận 3, TP.HCM, sau khi mua đất và dựng nhà ở phường Phú Thạnh ông sống cùng mẹ già và người anh em ruột. Tuy nhiên, sau đó anh em đều ra riêng, ông Th. sống cùng vợ tại ngôi nhà nói trên. Hai vợ chồng kém may mắn nên hiếm muộn đường con cái, ngôi nhà từ đó trở nên quá rộng rãi với hai người.



“Tôi đã học theo mẫu thiết kế của hai ngôi nhà đẹp nhất của thành phố. Ngôi nhà là tất cả tình yêu, mái ấm của gia đình tôi” – ông Th. tâm sự.



Do gặp bệnh nặng, lại hiếm muộn nên cuộc sống của ông Th. hiện nay khá tẻ nhạt

Vì quá nhiều người tìm đến, ông Th. có lúc phải ra mở cửa, năn nỉ đến tội nghiệp: “Tôi phải xin xỏ, các cháu ơi ông đang bị bệnh tim, đau nặng lắm. Các cháu phải biết đây là tin đồn thất thiệt, vì làm gì có ma cỏ trong nhà ông. Ông năn nỉ quỳ lạy các cháu” – ông Th kể.



Thế nhưng lượng người hiếu kỳ vẫn không giảm bớt. Ông Th. bức xúc: “Tôi không hiểu tại sao có nhiều người tới là các bạn trẻ mặt mũi sáng láng, có học nhưng lại hành xử như vậy. Còn có cả những người đứng tuổi, không những không khuyên bảo các cháu nhỏ mà còn cổ vũ rồi dùng điện thoại quay phim”.

Cầu cứu cả công an

Ông Th. bị bệnh nên ngay cả sinh hoạt cá nhân cũng rất khó khăn. Hằng ngày ông ở nhà, chỉ khi nào khỏe mạnh mới đi dọn dẹp sân vườn, tưới cây. “Vợ tôi đi làm cả ngày, nhiều khi về nhà rất muộn. Hai vợ chồng sống hòa nhã với xóm giềng nên xảy ra những chuyện như mấy ngày nay thực sự tôi rất buồn” – ông Th. ứa nước mắt nói.



Nhiều người đã ném đá, gậy gộc vào nhà ông Th. khiến ông rất hoảng sợ

“Vợ ông ấy là bác sĩ nội trú nên nhiều khi về nhà rất muộn. Hai vợ chồng vẫn giao thiệp bình thường với mọi người. Căn nhà vốn yên bình lâu nay nhưng chỉ vì tin đồn mà thành ra khốn khổ. Bác sĩ đã dặn tránh để ông ấy xúc động, có thể gây đột quỵ bất cứ khi nào”, một người hàng xóm của ông Th. cho biết.



Ông Th. cho biết mình chỉ mong mọi chuyện chấm dứt, trả cuộc sống bình yên lại cho gia đình

Ông Th. đã điện thoại, viết đơn cầu cứu Công an phường Phú Thạnh với mong muốn tình trạng trên chấm dứt.



Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM trong ngày 14-3, đại diện Công an phường Phú Thạnh cho biết lực lượng chức năng của phường vẫn thường xuyên tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường để giữ gìn an ninh trật tự. “Trên địa bàn không hề có nhà hoang và cũng không có nhà ma ám như tin đồn” – đại diện Công an phường Phú Thạnh khẳng định.