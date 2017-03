Người đàn ông nghèo bỗng phát tài vì trúng "kho báu" cổ

Vốn là một gia đình thiếu thốn trăm bề, thậm chí vào cuối vụ còn phải vay nợ khắp nơi để cầm cự qua ngày, nhưng chỉ sau một lần tình cờ đào được hũ bạc cổ quý hiếm, gia đình ông Mai Seo Của (55 tuổi) bỗng phất lên trông thấy.

Bí ẩn "kho báu" cổ

Đến thời điểm này, ông Mua Seo Của (55 tuổi) ở thôn Sìn Trù, xã Nặm Sín (huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai) vẫn còn run rẩy kể về ngày mình bỗng dưng nhặt được hũ bạc ở khu vực giáp ranh biên giới. Một số ít người biết được chuyện gia đình ông Của tìm được "kho báu" vẫn bán tín, bán nghi cho rằng đây là cổ vật mà người Trung Quốc để lại, rất có thể đã bị yểm bùa.

Những đồng bạc mà gia đình ông Của nhặt được.

Theo lời kể của ông Của, cách đây gần 3 năm, khi đó vào khoảng tháng 2/2011, trong lúc vào rừng đi hái rau lợn cùng vợ thì ông bất ngờ phát hiện một thỏi bạc kỳ lạ, bên trong có khắc chữ Hán.

“Khi đó, tôi đang mải mê hái rau lợn, bỗng nghe một tiếng “cạch”. Tôi bất ngờ nhìn thấy một vật gì đó trắng và rất sáng. Đó là một thỏi bạc hình chiếc thuyền, khắc chữ Trung Quốc. Sau đó, tôi gọi vợ đến xem, rồi chúng tôi lần mò quanh khu vực này thì phát hiện một chiếc hộp, bên trong chứa đầy bạc, với đủ loại, mang về cân thì được hơn 10kg”, ông Của kể lại chuyện hôm đó.

Ông Của kể lại chuyện nhặt được hũ bạc.

Lúc đó, cả nhà ông Của họp lại, thống nhất không lộ tin đào được hũ bạc ra ngoài để sự tránh sự dòm ngó, rồi trộm mất "kho báu" mà gia đình đã may mắn tìm thấy. Tuy nhiên, sợ hũ bạc cổ mang đến tai họa vì có thể nó bị yểm bùa, nên gia đình ông Của đã nhờ thầy cúng ở xa về gỡ bùa và giải hạn.

Phát tài vì trúng “hũ bạc”

Một số người dân ở địa phương cho biết, trước đây, gia đình ông Của vốn rất nghèo khó, vì cha mẹ sinh nhiều con nên ruộng đất sau khi con cái lập gia đình chia ra được chẳng là bao. Bởi thế, quanh năm suốt tháng, gia đình ông phải sống trong tình trạng thiếu ăn, thiếu mặc.

Kể từ khi “trúng” hũ bạc, gia đình ông Của đã bí mật nhờ người liên hệ với một số thợ đồ cổ từ TP. Lào Cai và đã bán số bạc nhặt được với giá khá cao. Khi bán gần hết số bạc trên, gia đình ông thu được gần 100 triệu. Sau đó, ông Của đã bàn bạc cùng gia đình mua ruộng đất và thay mới toàn bộ đồ đạc trong gia đình.

Nơi ông Của đào được bạc.

Bà Giàng Thị Tăng (vợ ông Của) cho biết: “Chúng tôi may mắn tìm được hũ bạc hôm đó nên cuộc sống giờ đỡ hơn, chứ như ngày trước thì gạo với mèn mén cũng không đủ ăn. Ban đầu vợ chồng tôi định giấu kín chuyện, nhưng sau đó có nhiều người lên mua bạc, nên hàng xóm hỏi chúng tôi mới nói. Tính đến bây giờ cũng gần 3 năm rồi, bạc cũng đã bán gần như hết, nên chẳng phải giấu nữa”.

Kể từ khi biết tin gia đình ông Của đào được số bạc có khắc chữ Hán, nhiều người cho rằng hũ bạc có thể là của người Trung Quốc thời xa xưa để lại. Tuy nhiên, trong "kho báu" mà ông Của tìm được, còn có cả đồng bạc hình tròn thời Pháp, nên nhiều người nhận định, có thể trước đây đã có gia đình giàu có sống ở đây, nhưng vì chiến tranh loạn lạc mà bỏ chạy gấp nên họ đã chôn bạc ở đây, sau đó vì lí do nào đó mà họ không thể quay lại lấy.

Ông Vừ Già Khứ (75 tuổi) cho biết: “Chuyện gia đình ông Của tìm được hũ bạc là may mắn, có thể hũ bạc đó là do các cụ thời xưa để lại. Vì hồi còn nhỏ, tôi cũng nghe bố tôi nói về đỉnh núi mà hiện chúng tôi đang ở chỉ toàn là những người giàu có ở. Có lẽ vì lí do nào đó mà họ đã bỏ đi và không thể mang theo tài sản. Chuyện của gia đình anh Của nhặt được bạc cũng chỉ là một trường hợp bình thường. Trước đó cũng đã có nhiều người tìm thấy bạc, nhưng số lượng không nhiều như gia đình Của”.