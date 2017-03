Người đàn ông nghèo tìm trả 100 triệu đồng cho người mất

Công an xã Hòa Hiệp, huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk vừa trả lại 100 triệu đồng cho ông Mai Xuân Cúc, một chủ đại lý phân bón tại xã. Số tiền này do ông Đặng Minh Cử ở thôn Giang Sơn nhặt được và giao lại cho cơ quan công an.



Đêm 4/9, khi phát hiện 2 kẻ tình nghi là trộm, ông Đặng Minh Cử đã tri hô và chúng bỏ chạy, làm rơi túi tiền. Nhặt được túi tiền, ngay trong đêm, ông Cử đã tới trụ sở Công an xã Hòa Hiệp và giao lại toàn bộ số tiền. Sau đó, ngày hôm sau, ông Cử đã cùng Công an xã đi tìm người mất trộm để trả lại tiền.



Ông Nguyễn Văn Nhân, Trưởng công an xã Hòa Hiệp cho biết: Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ trộm; đồng thời sẽ có khen thưởng, biểu dương đối với cá nhân ông Nguyễn Minh Cử vì đã có nghĩa cử đẹp, góp phần bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương.



Phóng viên VOV đã tới nhà ông Nguyễn Minh Cử và thấy nhà ông rất nghèo. Ông Cử cho biết, ông chưa bao giờ tích cóp được số tiền nhiều đến như vậy. Nhưng nghĩ tới người mất tiền có thể còn khổ hơn, nên ông quyết định tìm để trả lại.



Qua tìm hiểu, được biết số tiền lớn trên là của một đại lý nên ông Cử đã tìm cách trả lại cho họ.



