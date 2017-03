Người dân thiếu ăn do bị cô lập dài ngày

Toàn bộ các trục đường đi về 7 xã vùng cao của H.Nam Trà My, gồm Trà Vân, Trà Linh, Trà Nam, Trà Vinh, Trà Ka, Trà Don và Trà Leng bị sạt núi, đứt gãy với khối lượng hơn 200.000m3 khó khắc phục do thiếu phương tiện.



Ông Hồ Văn Ny, Chủ tịch UBND H.Nam Trà My cho biết địa phương đã dự trữ lương thực tại chỗ cho người dân nhưng thực phẩm đang thiếu trầm trọng. Giao thông cô lập khiến đời sống người dân các xã gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Hơn 500 học sinh của các trường bán trú Trà Vân, Trà Nam, Trà Don phải hái rau rừng ăn tạm. Ba xã Trà Giang, Trà Giáp và Trà Ka của H.Bắc Trà My cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.



Tuy có dự trữ lương thực thực phẩm nhưng do tắc đường dài ngày, hơn 6.000 đồng bào người Cơ Tu và một số người khác đang đối mặt với thiếu thốn trầm trọng. Tại H.Đại Lộc, sông Vu Gia đang khoét sâu dần vào làng Phước Yên (xã Đại An), đe dọa trực tiếp khoảng 70 hộ dân sống bên bờ sông và hơn 200 hộ dân khác nằm trong vùng nguy cơ.



Ngày 11.11, UBND tỉnh Quảng Nam giao H.Đại Lộc khẩn trương di dời đối với những hộ dân sống trong khu vực có nguy cơ cao; đồng thời tỉnh giao Sở NN-PTNT lập báo cáo dự án phòng, chống sạt lở với tổng mức đầu tư 39 tỉ đồng để xây kè bảo vệ làng Phước Yên.



Theo Hồ Trọng (TNO)