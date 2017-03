Người dân vùng lũ đón tết buồn

Chúng tôi trở lại thôn 14, xã Hà Linh, một vùng trũng bao quanh là sông suối. Đường dẫn vào làng lầy lội không thể di chuyển bằng xe máy do cơn lũ quét vừa qua. Dù chỉ còn một tuần nữa là đến tết nhưng trong làng vẫn vắng hoe tiếng nói cười. Ông Nguyễn Văn Thu, trưởng thôn, chép miệng: “Giờ người dân ở đây chỉ mong no đủ đến ra tết là may lắm rồi. Năm nay mấy nhà được đón tết! Lũ làm họ quên tết mất rồi...!”.

Tết trong nhà tạm

Anh Võ Việt Hùng, người của thôn, đang che chắn lại tấm bạt để kê bàn thờ gia tiên. Dù không đón tết nhưng anh cũng phải sắm sửa, thắp nén hương cho ông bà tổ tiên. “Để ông bà có về thì cũng còn nơi ấm áp. Cơn lũ quá lớn khiến cả gia đình phải chèo thuyền đi trú ẩn trên núi. Lúc về thấy mọi thứ bị lũ san bằng nên mua tấm bạt dựng lên ở tạm để che nắng che mưa, chứ lấy đâu ra tiền mà xây nhà mới. Tết sắp tới nhưng cũng có mua sắm chi mô. Được mấy cân gạo của Nhà nước, các doanh nghiệp hỗ trợ, nấu lên cúng ông bà tổ tiên, chứ biết làm sao được...” - anh Hùng tâm sự.

Bà Nguyễn Thị Lan đứng trước căn nhà bị lũ xé toác, chỉ còn lại bộ khung. Ảnh: V.LONG

Mọi năm, tết đến bà con lối xóm góp chung nhau con heo, con cá… để đón tết, dù khó khăn cũng có nồi bánh chưng và ít cân thịt trong nhà. Nhưng năm nay hầu như người dân chỉ mơ có được một cái bánh chưng và một cân thịt để thắp hương cho ông bà gọi là có tết.

Chị Nguyễn Thị Lan, vợ anh Hùng, rưng rưng nước mắt. “Vợ chồng mình thì không sao, chỉ tội mấy đứa con. Tụi nó chờ ba ngày tết để ăn miếng bánh chưng. Năm ngoái hứa với tụi nó tết đến sẽ mua áo ấm và cái bánh chưng thật lớn để khoe với bạn bè. Ai ngờ gần tết rồi mà cái chi cũng không có, chú ơi...!”.

Cạnh nhà anh Việt Hùng là nhà anh Lê Ngọc Sinh, cũng bị nước lũ cuốn trôi, cả gia đình anh phải dựng lều ở tạm. Tấm lịch treo tường anh cũng không muốn bóc. Vì bóc sợ nhìn thấy tết! Mỗi lúc có ai nhắc đến tết là anh lại ngoảnh mặt đi chỗ khác như không muốn cho con mình nghe thấy tết.

Thay cho những cành đào ngày tết là một cái ghế và một cái bàn còn dính đầy bùn đất. “Nói đến tết mà buồn, chú ạ! Lợn, gà thì trôi theo lũ, giờ có chi mô. Mọi năm không có tiền thì gà, lợn mình nuôi được, cá ngoài ao, rau ngoài vườn cũng dư sức đón tết. Năm nay chỉ có bùn non và nền đất thôi. Nhiều lúc ra chợ huyện thấy họ mua sắm tấp nập, nào là lá dong, bánh kẹo, nếp thơm, thịt... mà mình thấy tủi...” - anh Sinh trải lòng.

Chị Nguyễn Thị Lan, vợ anh Võ Việt Hùng, chỉ mong tết này đủ no đủ ấm. Ảnh: V.LONG

Đã cận kề ngày tết nhưng anh Sinh vẫn phải đi vào rừng để bóc mây mang ra thị trấn bán lấy tiền mua ván để thưng (làm thành vách ngăn để che kín bằng cách ghép tạm những tấm vật liệu đơn giản như phên, cót) lại nhà. “Mấy ngày qua rét quá khiến con cái không ngủ được. Mong sao tết thưng được cái chòi là may lắm rồi. Tui còn sợ ra tết đến tháng 2, tháng 3 không có gạo mà ăn nữa, nói chi đến tết...”.

Ông Đặng Đức Minh, Chủ tịch UBND xã Hà Linh, cho biết: “Mặc dù đảm bảo được gạo chống đói cho bà con nhưng chỉ đáp ứng được 3/4 đời sống của người dân. Vì vậy để nói đón tết ấm áp như mọi năm thì không có. Thực tế nhiều gia đình năm nay vẫn không đón tết. Hiện chúng tôi đang triển khai giúp bà con đón tết, ít nhất cũng phải có một cái bánh chưng cho có hương vị tết...”.

Đón tết xa quê

Trong căn nhà xiêu vẹo trống hoác, ngổn ngang, bà Nguyễn Thị Lan ngậm ngùi nói về người con trai: “Lũ qua, gia đình khổ trăm bề. Dù không đói nhưng tài sản mất hết. Nào là tivi, xe máy, giường, tủ... Công hai vợ chồng nó gom góp cả gần chục năm trôi hết. Vì vậy, nó quyết định vào Sài Gòn kiếm tiền...”.

Chị Nguyễn Thị Phương, con dâu bà Nguyễn Thị Lan, sụt sịt: “Tuần trước anh có điện thoại về bảo mới vào làm nên người ta chưa cho ứng lương, vì vậy không có tiền gửi về dịp tết này. Anh nói sẽ cố gắng làm thêm, ra tết may ra mới gửi tiền về nhà cho mẹ con được”. Giữa lúc mọi người đang mua lá dong và nếp thơm gói bánh đón tết thì chị Phương vẫn phải đi xin từng chén nước mắm để về pha với cơm ăn. Chị nói trong nước mắt: “Không có tết cũng không sao nhưng nhà cửa lũ nó xô, giờ chỉ còn lại bộ khung. Tiền cũng không có mà sửa, mùa đông gió lùa vào lạnh thấu xương. Bàn ghế giờ mất sạch, tài sản giờ chỉ còn được cái giường...”.

Cùng cảnh ngộ với gia đình chị Phương là gia đình bà Nguyễn Thị Liễu cùng xóm. Bà giàn giụa nước mắt khi kể về những đứa con của mình: “Năm nào gần tết chúng cũng về đông đủ nhưng năm nay chắc chẳng có ai về với tui. Sau cơn lũ, chúng nó góp tiền về để tui mua ngói sửa lại nhà. Vì vậy mà tết năm nay tụi nó không còn tiền về, cũng không có tiền gửi về nhà nữa. Năm nay, tui cũng như bà con vùng lũ này thôi, mua thẻ hương thắp cho ông bà tổ tiên. Còn tui thì nấu nồi cơm nóng và ít con cá khô là xong tết...”.

Không chỉ ở Hà Linh, người dân Phương Mỹ cũng lũ lượt kéo nhau vào Tây Nguyên làm cà phê kiếm sống với mong ước sẽ không còn gặp lại cảnh những bà mẹ, bà vợ của mình phải đón tết trong những túp lều, hay phải ăn cơm với nước mắm trong buổi giao thừa...

Năm nay, bà Nguyễn Thị Liễu phải đón tết bằng những mớ rau, con cá. Ảnh: V.LONG

Giúp người dân có tết

Ông Hoàng Công Lý, Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê, cho biết: “Ngoài các nhà tài trợ, huyện vận động cán bộ, công nhân, viên chức đóng góp mỗi người 30.000-50.000 đồng. Những hộ đặc biệt khó khăn không có khả năng đón tết, chúng tôi sẽ phát tặng một cái bánh chưng và 1 kg thịt để bà con vui tết đón xuân...”.

Bên cạnh đó, Hội Chữ thập đỏ huyện phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Tết vì người nghèo”. Qua đó vận động các doanh nghiệp, bà con các xã cùng chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp tết. Đồng thời sẽ trao 100 suất quà cho người dân vùng lũ, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Nhưng điều chúng tôi đang lo lắng đó là vấn đề cứu đói cho người dân. “Nếu sau tết (tháng 2-3), Chính phủ không chuyển gạo về kịp thì chắc chắn người dân vẫn còn thiếu đói. Vì vậy, người dân lo lắng và sợ đón tết. Đến bây giờ mặc dù đã có gạo ăn nhưng đến ra tết, ngô khoai ngoài đồng vẫn chưa phát triển kịp nên người dân vẫn cần sự giúp đỡ...” - ông Trần Bình Cường, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện, cho biết.

Nguồn hàng cứu trợ, ủng hộ cho đồng bào dân vùng lũ đến nay dường như không còn. Bà Nguyễn Văn Tình thuộc Phương Mỹ lo lắng nói: “Giờ Nhà nước cấp gạo, gia đình tui cũng không dám nấu nhiều. Tết càng không dám tổ chức gì, chú ạ. Sợ ra năm, ngô ngoài đồng vẫn chưa có, nếu không cẩn thận thì cả gia đình thiếu ăn mất...!”.

Không để thiếu đói sau tết “Hiện chúng tôi khuyến khích bà con tái sản xuất hoa màu. Đồng thời, đề xuất Chính phủ tiếp tục hỗ trợ kịp thời gạo trước, trong và sau tết cho người dân, cũng như kêu gọi các tổ chức từ thiện quyên góp giúp đỡ bà con vùng lũ. Đảm bảo không một người dân nào đói sau tết...”. Đó là khẳng định của ông Hoàng Công Lý, Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê.

NGUYỄN VIẾT LONG