Người giúp cậu bé ung thư ‘làm’ CSGT nói gì?

Sáng 21-11, sinh nhật lần thứ 10 của bé Đỗ Tuấn Dũng diễn ra trong khuôn viên BV Ung bướu Đà Nẵng. Có kẹo, có hoa, có cả bánh sinh nhật và đặc biệt là món quà khiến cậu bé vỡ òa trong hạnh phúc là được làm cảnh sát giao thông (CSGT). Vậy là ước mơ của cậu bé đã thành hiện thực, dù là chỉ một ngày. Chú “binh nhì” dũng cảm đã hoàn thành nhiệm vụ của mình trong một ngày không hóa chất và những cơn đau giày xéo.

Là người trực tiếp nhận và hướng dẫn chú “lính mới” làm nhiệm vụ, Đại tá Lê Ngọc - Trưởng phòng CSGT, chia sẻ rằng ước mơ của Dũng là một sự động viên to lớn đối với những chiến sĩ CSGT.

. Phóng viên: Cảm giác của ông lúc này như thế nào khi vừa tổ chức xong một buổi sinh nhật, thực hiện ước mơ cháy bỏng của cậu bé 10 tuổi không may mang trong mình căn bệnh ung thư máu?





+ Đại tá Lê Ngọc: Đây là một ngày đáng nhớ trong cuộc đời làm nghề của mình. Nhìn cháu Dũng trong sắc phục CSGT, được thực hành công việc của cảnh sát trên đường tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn cho người dân về luật an toàn giao thông, tôi thật sự cảm động. Bên cạnh khao khát được sống thì khao khát được làm CSGT để giữ gìn sự yên bình cho xã hội của cháu Dũng là điều khiến chúng tôi bất ngờ nhất.



. Là người trực tiếp tổ chức, bé Dũng và gia đình có chia sẻ gì đặc biệt với ông và đồng nghiệp hay không?

+ Sau khi chồng mất, một mình chị Hương phải gồng gánh nuôi hai con nhỏ. Tết năm 2015, chị phát hiện cháu Dũng bị mắc chứng bệnh ung thư máu quái ác và phải bỏ dở chuyện học ở lớp 4 để vào bệnh viện điều trị. Mọi thứ tưởng chừng như sụp đổ trước mắt. Chị muốn ôm Dũng quyên sinh nhưng nghĩ về đứa con trai đầu đang học lớp 11, chị lại không đành. Căn nhà nhỏ cho ba mẹ con được “trưng dụng” cho người ta thuê tháng 2 triệu đồng để lấy tiền trang trải viện phí (anh của Dũng ở ký túc xá Trường Lê Quý Đôn). Chị và Dũng chuyển vào ở hẳn trong bệnh viện. Những ngày được tạm ra viện, hai mẹ con đưa nhau về nhà người thân ở nhờ vài hôm rồi lại trở vào lấy bệnh viện làm nhà.





Bé Dũng tươi tỉnh bên cạnh mẹ. Ảnh: TT

Mặc dù không chia sẻ nhiều nhưng chúng tôi cảm nhận được niềm vui trong ánh mắt của cháu và gia đình khi hoàn thành ước nguyện.

. Việc này có ý nghĩa như thế nào với bản thân ông cũng như các đồng nghiệp?

+ Anh em như được tiếp thêm động lực để rèn luyện phấn đấu. Qua câu chuyện này, chúng tôi thấy càng phải có trách nhiệm lớn hơn với xã hội, với nhân dân.

. Thế giới cũng có nhiều câu chuyện xúc động về những em bé bị bệnh ung thư được hoàn thành ước mơ như ước mơ làm lính cứu hỏa của một bé trai sáu tuổi ở Mỹ, hay ước mơ làm người dơi của cậu bé năm tuổi bị ung thư máu. Phải chăng chương trình ngày hôm nay cũng bắt nguồn từ câu chuyện ấy?

+ Không. Mọi chuyện bắt nguồn từ sự thương yêu, chia sẻ của các y, bác sĩ BV Ung bướu, sự đồng cảm của lãnh đạo công an thành phố về tâm nguyện dang dở của bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, sự tâm huyết của cán bộ, chiến sĩ CSGT cũng như các nhà thiện nguyện trong việc thực hiện nguyện vọng cho cháu… Làm được những điều này phải khẳng định là bắt nguồn từ tình cảm chân thành của những người may mắn hơn dành cho những người không được may mắn trong cuộc sống.

