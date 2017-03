Người Hà Nội tới siêu thị “chống bão”

Ngay từ chiều hôm qua (16/7/2010), lượng khách đến siêu thị tăng hơn, sức mua tập trung chủ yếu vào ngành hàng thực phẩm (thực phẩm công nghệ mặn, ngọt, đồ uống, thực phẩm đông lạnh, thịt, cá, rau củ quả). Tỷ trọng các mặt hàng này tăng 15% so với các mặt hàng phi thực phẩm trong ngày thường.

Siêu thị BigC (Thănglong và The Garden) đã lên thành lập ban phòng chống lụt bãovà lên phương án chi tiết, cụ thể để bảo đảm an toàn cho người và tài sản, lên kế hoạch trực đảm bảo mở cửa phục vụ khách hàng trước, trong và sau khi bão đổ bộ vào Bắc bộ. Công tác dự trữ hàng hóa cũng đã được chuẩn bị chu đáo cả về số lượng cũng như chủng loại hàng đặc biệt là lương thực, thực phẩm, nhóm hàng thiết yếu như mì gói, mì chính, nước mắm, gạo, rau-củ-quả,.... Ngoài ra một nhóm hàng nữa dành cho phòng chống lụt bão cũng được đưa vào dự trữ đó là nến, đèn pin, đèn sạc, áo mưa, ủng, dụng cụ và các sản phẩm tẩy rửa, áo phao cứu sinh,... Siêu thị Big C đã tăng lượng dự trữ các mặt hàng này lên 50% và sẽ cung cấp tới đông đảo người dân thủ đô với mức giá ổn định trước trong và sau bão.

Theo PV (HNMO)