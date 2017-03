Người Hà Nội vẫn chưa hết bàng hoàng sau cơn bão

Theo ghi nhận tại nhiều tuyến đường tại Hà Nội như: Đường Láng, Nguyễn Chí Thanh, Trần Quốc Hoàn, Nguyễn Văn Huyên, Núi Trúc… nhiều cây cối đổ, gãy sau cơn mưa bão vào sáng qua vẫn chưa được dọn dẹp.

Trên con phố đường Láng gần giao điểm cắt với đường Cầu Giấy có một gốc cây xà cừ lớn khoảng 45-50 tuổi bật gốc do ảnh hưởng của bão. Nhiều đoạn thân cây vẫn vứt ngổn ngang khiến giao thông gặp nhiều khó khăn khi di chuyển qua đây.







Thân cây lớn đổ ụp xuống đường Láng trong cơn mưa bão. Đến hôm nay vẫn la liệt, người đi bộ phải đi xuống lòng đường.

Tại phố Núi Trúc, thuộc phường Giảng Võ, quận Ba Đình (Hà Nội), một thân cây xà cừ lớn cũng bật gốc. Bà Thanh, một người chứng kiến vụ việc, cho hay cây xà cừ đã được khoảng 53-55 năm tuổi.

“Hôm qua tôi thấy trời mưa to, kèm theo gió lớn, vội đóng cửa vào nhà. Một lúc sau thì nghe thấy tiếng động lớn từ ngoài đường vọng vào. Biết có chuyện không lành tôi đã mở cửa và phát hiện thân cây to đối diện bên đường đổ sập xuống đè vào đầu một chiếc ô tô đang đi. Trong xe lúc này có hai bố con, khi thấy vậy người bố đã vội đạp cửa đưa con thoát ra ngoài. Rất may mắn cả hai người không sao. Chiếc xe cũng bị hư hỏng nặng do cây đè phải” - bà Thanh chia sẻ.



Một gốc cây xà cừ có tuổi thọ bật gốc đè lên đầu chiếc xe ô tô. Rất may không ai bị thương.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã thông báo cho lực lượng chức năng tới để khắc phục sự cố. Tuyến đường tạm thời bị phong tỏa, phải đến 12 giờ trưa cùng ngày các phương tiện mới lưu thông được qua đây.



Tuy nhiên, đến trưa nay (29-7) bà Thanh chưa thấy đơn vị nào tới dọn dẹp, điều này ảnh hưởng lớn đến mỹ quan, cũng như cuộc sống sinh hoạt của người dân sống quanh khu vực này.



Tại đường Trần Quốc Hoàn giao cắt với đường Nguyễn Văn Huyên những gốc cây vẫn nằm la liệt khắp vỉa hè.

Cũng theo bà Thanh, việc dẫn đến cây đổ có thể là do tán cây to, khi gặp bão cây rất dễ bật gốc, nếu cắt tỉa thì có thể đã không xảy ra hậu quả như vậy.



Chưa hết hoảng sợ sau vụ bão, cô Liên, người chứng kiến xe máy ngã la liệt tại đường Phạm Hùng, kể lại: “Khi đi đến đoạn đường trên tôi nhìn thấy rất nhiều xe đổ la liệt, do gió bão. Nhiều người vứt xe chạy vội vào phía trong. Nhiều người cố dắt xe dẹp rồi mới bước vào. Nhìn cảnh tượng đó tôi không dám đi tiếp nữa. Chờ trời ngớt mưa tôi mới cùng mọi người đi tiếp. Nhiều xe cộ bị ngã đổ, xung quanh tan tác. Ra ngoài đường mà vừa đi, vừa hoảng".