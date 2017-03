Người lái xe từng “đua” với CSGT quận 9

Liên quan việc ông Nguyễn Văn Hùng lái xe tông vào xe cảnh sát để bỏ chạy làm náo loạn QL 20, ngày 1-5, Công an huyện Định Quán đã bàn giao ông Hùng cho Công an tỉnh Đồng Nai điều tra. Công an huyện chuyển ông Hùng cho công an tỉnh điều tra theo thẩm quyền (vì có yếu tố nước ngoài, ông Hùng là việt kiều Mỹ).

Việc ông Hùng không chấp hành hiệu lệnh của CSGT không lạ với nhiều người. Theo nhiều nguồn tin của chúng tôi, khi có “thần men hộ thể”, ông hiếm khi chấp hành hiệu lệnh của CSGT. Vào năm 2011, ông Hùng từng bị Công an quận 9

(TP.HCM) xử phạt hơn 10 triệu đồng về hành vi không chấp hành hiệu lệnh giao thông, gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo một người bạn của ông Hùng, trong lần đi nhậu về hồi năm 2011, ông Hùng lái xe va quẹt với một người đi đường ở quận 7 (TP.HCM) rồi bỏ chạy. Nhiều người dân bức xúc đuổi theo yêu cầu ông dừng xe.

Khi dừng xe, ông Hùng nhảy ra ghế sau và cù nhầy với CSGT, không chịu xuống xe. Ảnh: DĐ

Một người bạn của ông Hùng có mặt trong chuyến đi đó kể: Trên đường tháo chạy, ông Hùng lạng lách, va quẹt nhiều xe máy của những người đuổi theo, chặn xe. Có tài xế taxi đã dùng xe chắn ngang đường để ngăn cản nhưng ông Hùng vẫn chạy thoát. CSGT truy đuổi, ông càng tăng ga, lạng lách đánh võng trên đường. Khi xe chạy đến trạm thu phí xa lộ Hà Nội (QL 1A), gặp phải barie mà cơ quan chức năng hạ xuống ngăn cản, ông Hùng tông thẳng khiến cần barie gãy ngang rồi tiếp tục lao về hướng Đồng Nai. Khi xe chạy đến gần ngã ba Tân Vạn thì bị kẹt xe, ông Hùng mới chịu thúc thủ.

Cũng theo người bạn ông Hùng, khi xe kẹt ở ngã ba Tân Vạn, ông Hùng cố thủ trong xe khiến nhiều người dân bất bình, một số người quá khích đã đập bể kính xe ô tô, lôi ông Hùng ra ngoài đánh.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ông Hùng là Việt kiều Mỹ, đang sống ở huyện Thống Nhất. Hằng ngày ông buôn bán đủ thứ từ phân bón, nông sản đến đất đai. Đi đâu ông Hùng cũng khoe là làm việc trong lãnh sự quán và là chủ của một trang trại cá sấu ở huyện Thống Nhất.

Trở lại vụ ông Hùng chạy xe gây náo loạn QL 20 chiều 30-4, sau khi nhậu, ông Hùng điều khiển xe ô tô bán tải 60C-027.62 hiệu Nissan lên TP Đà Lạt du lịch. Khi đến Km 24 (QL 20), ông chạy quá tốc độ nên bị CSGT ra tín hiệu dừng xe nhưng ông không chấp hành, tăng tốc lao xe vào một trung úy CSGT rồi tiếp tục bỏ chạy. Trước khi dừng, chiếc xe “điên” này đã tông móp một chiếc xe ô tô, một chiếc xe mô tô tuần tra của CSGT, làm cho những người lưu thông trên QL 20 bị một phen kinh hoàng.

Theo ghi nhận của chúng tôi, khi công an yêu cầu xuống xe để làm việc, ông Hùng ăn vạ: “Tôi không xuống xe, tôi đi xe này, tôi lên ở đâu thì xuống đúng ở đó…”.

Khi lực lượng CSGT yêu cầu đo nồng độ cồn, ông Hùng nói: “Tôi không phải là tài xế, tôi không biết lái xe nên tôi không đo nồng độ cồn”.

Theo Trung úy Đỗ Huy Triệu, người trực tiếp dùng ô tô tuần tra truy đuổi chiếc xe “điên”, ông Hùng là người điều khiển xe ô tô. Khi dừng được chiếc xe “điên”, ông Hùng đã nhảy ra băng ghế sau và cù nhầy với công an.

Sau khi đưa vào cơ quan công an làm việc, ông Hùng tiếp tục nói lớn tiếng với công an: “Anh yêu cầu các chú ra ngoài”!

Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ, hủy hoại tài sản của ông Hùng.

Việc ông Hùng quẹt xe, bỏ chạy từ quận 7 đến ngã ba Tân Vạn gây náo loạn giao thông vào năm 2011, tối 1-5, một lãnh đạo CSGT Công an quận 9, TP.HCM xác nhận qua điện thoại với chúng tôi là có sự kiện một việt kiều Mỹ gây ra vụ náo loạn giao thông nói trên. “Tuy nhiên, để có thông tin chi tiết về vụ đó, chúng tôi phải lục lại hồ sơ mới cung cấp được…” - vị lãnh đạo này nói. Đ.LÊ

DUY ĐÔNG