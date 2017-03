Người làm ra gạo sạch bán cháy hàng tại TP.HCM

Ngày 1-10, “Mô hình trồng lúa sạch của nông trại Tâm Việt” của mình được Tiếng mang đi thi “Dự án khởi nghiệp” mùa thứ hai do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) tổ chức. Chiều 2-10, dự án của anh đã đạt giải nhất cuộc thi với số tiền thưởng 40 triệu đồng và được Công ty Cổ phần Vinamit tài trợ 50 triệu đồng cho chương trình “Khởi nghiệp nông nghiệp bền vững”. Sản phẩm của Tiếng đến nay được bán rộng rãi ở nhiều nơi. Trong Phiên chợ xanh - tử tế do BSA tổ chức vào cuối tuần qua tại TP.HCM, gạo của Tiếng đã không còn đủ để cung cấp cho người dùng. Tham gia cuộc thi lần này, Tiếng hy vọng rằng dự án của anh sẽ khuyến khích được ngọn lửa đam mê của các bạn trẻ muốn làm nông nghiệp sạch; tạo ra sản phẩm sạch cung cấp cho người tiêu dùng. Lợi nhuận từ dự án sẽ được trích ra để hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và các vùng khác… Ngoài ra, nhóm của Tiếng cũng sẽ hỗ trợ kỹ thuật và phương hướng sản xuất cho nông dân để họ có thể làm giàu trên chính mảnh đất của mình mà không cần phải tha hương cầu thực.

Võ Văn Tiếng giới thiệu dự án tại cuộc thi “Dự án khởi nghiệp”. Ảnh: THANH TUYỀN ___________________________________ Tình cờ tôi biết đến sự quyết tâm của Tiếng qua một lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp. Với người khác, của đi thì xót, tìm mọi cách để diệt sâu hại bằng đủ loại thuốc nhưng Tiếng thì không. Thà nghiến răng để dịch bệnh ăn hết lúa, mất trắng cả vụ mùa đó chứ Tiếng nhất quyết không sử dụng thuốc. Không dễ gì tìm được những thanh niên chịu khó, có những suy nghĩ quyết liệt như vậy. Với Tiếng, tôi không ngại đầu tư để em đưa sản phẩm của mình ra thị trường. Tôi nghĩ đó là chuyện mình nên làm. Tôi tin Tiếng sẽ làm được nhiều hơn nữa. Ông PHẠM MINH THIỆN, Phó Giám đốc DNTN Cỏ May, người hỗ trợ vốn, đóng gói bao bì

cho các sản phẩm của Võ Văn Tiếng