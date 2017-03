Người mẹ bất lực nhìn con rơi từ diều khổng lồ

Hiểm họa từ việc thả diều Ngày 16-3, lãnh đạo Điện lực huyện Thống Nhất (Điện lực Đồng Nai) cho biết cơ quan này vừa hoàn tất hồ sơ xử lý và khắc phục hậu quả hai vụ tai nạn điện do người thả diều gây ra tại địa bàn. Ngày 10-3, tại đường dây điện trung thế 220 kV đoạn thuộc xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đã xảy ra vụ phóng điện khiến anh Phạm Ngọc Phát (17 tuổi, ngụ địa phương) bị bỏng nặng. Theo thông tin ban đầu, do đang thả diều thì diều bị vướng vào đường dây điện nên anh Phát leo lên mái nhà và dùng cây sào kim loại gỡ diều. Khi anh Phát vừa đưa cây sào lên gần sát đường dây thì xảy ra hiện tượng phóng điện làm anh bị bỏng nặng. Trước đó, ngày 3-3, một vụ tai nạn điện khác liên quan đến thả diều cũng xảy ra trên đường dây hạ thế 220 kV, xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất. Nguyên do là một số em nhỏ dùng dây kẽm thả diều nên khi diều bị đứt, bay vào đường dây gây ra hiện tượng chập điện. Vụ tai nạn này khiến đường dây điện bị đứt, nhiều thiết bị điện, điện tử của gần 200 hộ dân thuộc ấp Ðức Long 2 (xã Gia Tân 2) bị hư hỏng, thiệt hại gần 300 triệu đồng. TIẾN DŨNG Đại diện UBND huyện Hóc Môn, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM… đã đến thăm hỏi, hỗ trợ và tư vấn về pháp lý cho gia đình. Bà Mai Thị Ngọc Mai, Chủ tịch hội, cho rằng CLB diều Sài Gòn đã bất cẩn khi thả con diều lớn ở khu vực có nhiều trẻ em vui chơi. “Người lớn còn biết nguy hiểm để tránh chứ trẻ em với bản tính tò mò, hiếu động thì sẽ không lường được hậu quả. Nếu nhiều cháu khác cũng xúm lại chỗ con diều thì không biết sự việc sẽ đi đến đâu. Hội sẽ làm văn bản kiến nghị gửi Sở LĐ-TB&XH TP.HCM và UBND TP.HCM có biện pháp đảm bảo an toàn ở những khu vui chơi tự phát có đông trẻ em tham gia” - bà Mai cho biết.