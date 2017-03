Người mẹ dựng hiện trường giả để… bỏ con

Sáng 11-7, tại cơ quan điều tra, Lê Thị Hồng Nương (ngụ khóm Trà Kha B, phường 8, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu) đã thừa nhận chính mình đem con bỏ xuống mương nước gần nhà, tạo hiện trường giả như một vụ bắt cóc.

Đêm 29-6, Nương nảy sinh ý định đem con mình là Huỳnh Văn Đoàn (mới sinh 11 ngày tuổi) bỏ xuống mương cho chết vì nhà nghèo, không khả năng nuôi con. Trưa hôm sau, lúc chồng vừa đi làm, Nương bỏ con xuống mương rồi lấy vải bịt miệng, trói chân tay mình lại và tri hô cho mọi người đến cứu. Hàng xóm cứ nghĩ bé Đoàn bị bắt cóc nên chia nhau tìm kiếm. Bé Đoàn may mắn thoát chết nhờ tư thế nằm dưới mương nước, đầu gác lên nhánh cây khô và được phát hiện kịp lúc (báo Pháp Luật TP.HCM số ra ngày 1-7 đã đưa tin). Sức khỏe của cháu Đoàn hiện bình thường sau khi được đưa vào BV Đa khoa Bạc Liêu cấp cứu.

Mương nước nơi phát hiện bé Đoàn còn sống sót. Ảnh: MINH NGỌC

Nương, người mẹ nhẫn tâm bỏ con xuống mương nước. Ảnh: MINH NGỌC

Quá trình điều tra, xác minh, cơ quan công an nhận định thủ phạm là người có mối quan hệ mật thiết hoặc người thân trong gia đình Nương. Ban đầu Nương khai có người lạ đến đe dọa, trói rồi bắt con đi. Tuy nhiên, trước những chứng cứ do công an đưa ra, Nương không thể chối cãi.

Cơ quan điều tra cho biết đang xem xét yếu tố, động cơ, mục đích của việc Nương mang con bỏ xuống mương. Do hậu quả đáng tiếc chưa xảy ra nên cơ quan điều tra vẫn còn xem xét, chưa khởi tố vụ án.

Sau khi khai nhận tại cơ quan điều tra, Nương luôn khóc rấm rứt và tỏ ra cắn rứt về hành vi nông nổi của mình.

M.NGỌC - HÀN NGUYÊN