Người nằm vắt ngang đường sắt sau khi bị tàu hỏa tông

Lúc 9h sáng 4-8, người đàn ông ở huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) chưa rõ danh tính điều khiển xe máy băng qua đường sắt dân sinh ở xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Do thiếu quan sát, người này bị đoàn tàu chở hàng chạy tuyến Vinh – Hà Nội đi qua tông phải. Bị bất ngờ, lái tàu không kịp phanh nên đã kéo người và xe máy đi một đoạn 150 m mới dừng lại, nạn nhân tử vong ngay tại chỗ. Chiếc xe máy cùng thi thể người này nằm vắt ngang đường ray.