Người nghi bị tâm thần đốt một xe máy, hai taxi

Theo anh Nhật (chạy xe ôm), người đàn ông đi xe Dream biển số 72L4-7532 chạy xe tới siêu thị rồi mở bình xăng xe máy cho xăng chảy ra, châm lửa đốt và bỏ đi. Tuy nhiên, người dân đã ghi lại được số xe và báo cho công an. Người đốt xe được xác định tên Nguyễn Anh Vũ (ngụ TP Vũng Tàu).

Hiện trường vụ đốt xe. Ảnh: HT

Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã điều động xe chữa cháy đến hiện trường dập tắt đám cháy. Chiều tối cùng ngày, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Đức Trịnh, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu, cho biết: Trước đây Vũ từng bị xử lý về tội gây rối, chống người thi hành công vụ. Theo lời người nhà, khoảng một tháng trở lại đây Vũ có biểu hiện phát bệnh tâm thần trở lại. Hiện Công an TP Vũng tàu tạm giữ Vũ để lấy lời khai, sau đó sẽ đưa Vũ đi giám định tâm thần.

TRÙNG KHÁNH