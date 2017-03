Người nhà bệnh nhân bao vây bệnh viện

Chị Trần Thị Hồng, con gái bà Tưởng, cho biết ngày 30-10, mẹ chị đến khám tại BVĐK Hà Nội. BS Nguyễn Thị Hoài An trực tiếp khám và kết luận bà Tưởng bị hạt xơ dây thanh quản, sau đó chỉ định mổ. Gần chục ngày sau, bà Tưởng thấy đau rát cổ nên đến BV này khám lại. Lần này BS An chẩn đoán bà Tưởng có u nang nước ở cổ nhưng không đáng lo ngại, có thể phẫu thuật trong vòng 10-15 phút là xong. Nhưng chờ đến khoảng 18 giờ cùng ngày, BV thông báo bà Tưởng bị lên cơn co thắt. Chị Hồng quyết định xin đưa bà Tưởng sang BV Việt-Đức. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị tai biến sau phẫu thuật.

Khoảng 10 giờ 30 ngày 14-11, lãnh đạo BVĐK Hà Nội có buổi làm việc với đại diện người nhà bệnh nhân Tưởng. Theo chị Hồng, tại buổi làm việc, lãnh đạo BV khẳng định sẽ hỗ trợ chi phí điều trị bệnh nhân Tưởng. BV hẹn ngày 17-11 sẽ có văn bản trả lời chính thức.

