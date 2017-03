Người nhà bệnh nhân hành hung bác sĩ

Ngày 9-9, Công an thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) cho biết đang xác minh vụ người nhà bệnh nhân bao vây BV Đa khoa tỉnh Bình Phước và đe dọa các bác sĩ khoa cấp cứu. Nguyên nhân, người nhà bệnh nhân cho rằng bác sĩ không tận tình cứu chữa dẫn đến người thân của họ chết.

Gây rối trong bệnh viện

Vào lúc 1 giờ ngày 7-9, bệnh nhân Hà Huy Hoàng (ngụ phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài) được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị nhiều vết đâm ở bụng. Trước đó, Hoàng va quẹt xe máy rồi cãi vã với một thanh niên nên bị người này dùng dao đâm chết.

Ngay khi tiếp nhận, bác sĩ ca trực đã kiểm tra, xác định nạn nhân chết trước khi tới bệnh viện. BS Tú (trưởng ca trực) đã thông báo với gia đình bệnh nhân và cho nhân viên làm thủ tục chuyển xuống nhà xác. Khi nhân viên chuyển thi thể anh Hoàng xuống nhà xác thì người nhà xông đến xô đẩy, giật xác đưa trở lại khoa cấp cứu.

Người nhà anh Hoàng kêu to: “Bệnh nhân vẫn còn thở và nóng sao bác sĩ không cứu?” dù các bác sĩ cố giải thích anh Hoàng chết do vết thương quá nặng và đã chết trước khi đến bệnh viện. Tuy nhiên, người này cứ khăng khăng cho rằng bác sĩ không cố gắng cứu chữa rồi nhào tới đuổi đánh các bác sĩ trực và điều dưỡng. Theo ông Đinh Công Trình, nhân viên bảo vệ bệnh viện, có khoảng 20 người cả nam lẫn nữ chia nhau xông vào khoa cấp cứu rượt đuổi bác sĩ và điều dưỡng khiến cả bệnh viện náo loạn.

Đến hơn 2 giờ cùng ngày, người nhà tiếp tục đưa anh Hoàng đi bệnh viện khác cấp cứu vì không tin rằng anh đã chết. Mãi đến ngày 9-9, gia đình mới tổ chức đám tang.

BV Đa khoa tỉnh Bình Phước, nơi xảy ra vụ gây rối. Ảnh: HN

Bản tường trình của nhân viên bệnh viện về việc người nhà bệnh nhân vào gây rối, đuổi đánh bác sĩ. Ảnh: HN

Thân nhân quá khích, bác sĩ lo lắng

Sáng 9-9, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, BS Trần Thị Kim Âu - Phó Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Bình Phước xác nhận: “Bệnh nhân Hoàng khi được đưa đến bệnh viện tim đã ngưng đập, các bác sĩ và nhân viên trực ca đêm đó đã thực hiện các biện pháp cứu chữa nhưng không được. Do người nhà thấy cơ thể bệnh nhân còn ấm nên nghĩ rằng bác sĩ không cứu chữa. Các bác sĩ bị mắng chửi, đuổi đánh, trong đó có một y tá đang mang thai cũng phải cố chạy thoát thân. Rất may không người nào của bệnh viện bị thương. Từ lúc xảy ra sự việc đến ngày hôm sau, tôi phải đích thân khám bệnh vì các bác sĩ ca trực hôm đó lo sợ người nhà bệnh nhân tiếp tục gây sự nên không dám quay lại bệnh viện. Tôi nghĩ do người nhà hiểu lầm chúng tôi nên mới bức xúc và có hành động như vậy”.

“Trách nhiệm của chúng tôi là cứu chữa bệnh nhân bằng mọi cách dù chỉ còn một tia hy vọng. Nhưng gần đây xảy ra các trường hợp người nhà bệnh nhân quá khích gây ra vụ việc đáng tiếc như việc bác sĩ bị đâm chết ở BV Đa khoa huyện Vũ Thư (Thái Bình), vụ chém nhau gây hỗn loạn tại phòng cấp cứu của BV Việt Tiệp (Hải Phòng), BV Năm Căn (Cà Mau) khiến chúng tôi rất lo lắng. Tính mạng của chúng tôi và bệnh nhân bị đe dọa bất ngờ trước sự quá khích này” - BS Âu nói thêm.

Ông Phạm Biên Cương, Phó Công an xã Tiến Thành, cung cấp: “Khi nghe tin báo, công an xã đã đến hiện trường ngăn chặn sự việc. Lúc này người nhà bệnh nhân Hoàng đã tự giải tán. công an xã đã báo công an thị xã xin ý kiến giải quyết”.

Chiều 9-9, Thượng tá Nguyễn Đức Bưởi, Trưởng Công an thị xã Đồng Xoài, cho biết: “Vụ người nhà bệnh nhân đến bệnh viện đe dọa bác sĩ, chúng tôi đang xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật”.

Rạng sáng 16-8, tại BV Đa khoa huyện Vũ Thư (Thái Bình), Nguyễn Văn Dũng (19 tuổi) đã dùng dao đâm BS Ngô Duy Hoàn (khoa Hồi sức Cấp cứu) bị thương. BS Phạm Đức Giàu (khoa Ngoại) vào can ngăn liền bị Dũng đâm trúng bụng dẫn đến tử vong. Dũng bỏ trốn đến sáng hôm sau thì bị bắt. Dũng khai nguyên nhân gây án vì cho rằng các bác sĩ không tận tình cứu chữa Nguyễn Văn Hùng (anh của Dũng) khiến Hùng chết. Ngày 18-3, BS Võ Mộng Thu, Phó khoa Nhi BV II Lâm Đồng, bị cha của bệnh nhân Lê Quốc Trường rượt đuổi và hành hung vì nghi bé Trường không được điều trị. BS Thu phải khâu bốn mũi ở bàn tay trái. Tối 2-3, con trai của bệnh nhân Trần Thị Thu (quận Hai Bà Trưng) đã chửi bới, đánh hai bác sĩ khoa Cấp cứu A9 BV Bạch Mai (Hà Nội) khi họ đang xác định bệnh nhân Thu bị đột quỵ do tai biến mạch máu não và đang cứu chữa.

HIỀN NHI