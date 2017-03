Người nhà không tin con em mình tự tử

“Tôi thấy có người nói trên báo là con tôi ăn trộm và tự sát ở công an xã làm tôi bức xúc quá. Tôi không tin con mình là Trần Ngọc Bé Tư (38 tuổi, ở xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long) tự sát”. Bà Ngô Thị Thành (mẹ ông Tư) trao đổi với PV hôm 21-7 như trên, sau khi Pháp Luật TP.HCM thông tin cơ quan chức năng kết luận rằng ông Tư tự thắt cổ tự tử.

“Không thể tự tử ở tư thế đó”

Cũng theo bà Thành, con trai bà nhậu nhẹt, lè nhè với lối xóm thì có. Tuy nhiên, bà con lối xóm ai cũng biết con trai bà không trộm cắp của ai. “Chúng tôi đang chờ thông báo chính thức của cơ quan chức năng trước khi có quyết định tiếp theo” - bà Thành nói.

Như Pháp Luật TP.HCM đã nêu, ông Nguyễn Hoàng Học - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long khẳng định việc ông Tư chết tại trụ sở Công an xã Lục Sĩ Thành (huyện Trà Ôn) là do tự tử. Công an xã này không liên quan.

Bà Ngô Thị Thành (mẹ ông Tư) không tin con mình tự tử. Ảnh: HỒ HẠNH

Tuy vậy, cuối giờ chiều 21-7, ông Trần Ngọc Bé Ba (anh trai ông Tư) nói: “Kể từ ngày thằng Tư chết tại trụ sở công an xã, đến nay gia đình tôi chưa nhận được thông báo chính thức từ cơ quan chức năng. Hôm nay (ngày 21-7), gia đình tôi đọc báo mới biết. Chiều 21-7, công an xã có mời gia đình tôi đến làm việc và hỏi có mong muốn điều gì không. Họ cũng đề nghị gia đình cử một người đại diện để làm việc cho các lần tiếp sau nhưng vẫn chưa thông báo nguyên nhân”.

Cũng theo ông Ba, sáng 8-7 ông được mời đến công an xã. “Khi vào trụ sở công an thì thấy em tôi chết ở tư thế gối quỳ trên giường. Hai tay nó co cụm lại trước ngực, cổ thì treo bằng một cái mền lên song cửa sổ rất thấp. Lúc cơ quan pháp y giải phẫu tử thi, tôi có chứng kiến và không thấy gì bất thường trên người em trai. Nhưng tôi thấy thằng Tư không thể nào tự tử ở tư thế đó được” - ông Ba nói.

“Dùng mền thắt cổ tự tử”

Trước đó, sáng 8-7, Công an xã Lục Sĩ Thành “phát hiện ông Tư chết tại trụ sở”. Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, xác nhận ông Tư chết trong tư thế treo cổ trong trụ sở Công an xã Lục Sĩ Thành. Đại tá Ngân cho hay ông Tư bị đưa về trụ sở công an xã vào đêm 7-7 để làm rõ thông tin trình báo ông này trộm cắp tài sản. Tại trụ sở công an xã, ông Tư đã khai nhận có đột nhập nhà người khác để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Do vậy, công an xã lập biên bản tạm giữ người này. “Ông Tư bị tạm giữ tại công an xã. Đến sáng 8-7, công an xã phát hiện ông Tư chết trong tư thế treo cổ” - Đại tá Ngân nói.

Trong khi đó, người nhà của ông Tư cho biết đêm 7-7, ông Tư nhậu say và đi qua nhà bạn nhưng lại vào nhầm nhà mẹ của bạn (ở sát bên - NV). Bà này kêu ông Tư về nhưng ông không chịu nên trình báo công an. Qua sáng hôm sau thì được báo tin ông Tư tử vong tại Công an xã Lục Sĩ Thành.

Theo ông Nguyễn Hoàng Học, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long, kết quả khám nghiệm cũng như xác minh của cơ quan công an đã kết luận trường hợp tử vong của ông Tư là do tự tử. Ông Học cũng lý giải tại trụ sở công an xã này có bố trí phòng tạm giữ hành chính. Đêm xảy ra vụ việc, ông Tư bị tạm giữ tại phòng này và công an viên có đưa chiếc mền để đắp ngủ nhưng đến sáng thì phát hiện người này đã chết với tư thế treo cổ. “Ngành chức năng kết luận là người này đã dùng mền để treo cổ. Phía công an đã làm đúng quy trình, không có chuyện buộc tay, buộc chân đối với người này” - ông Học nói thêm.