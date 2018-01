Người phụ nữ đuổi du khách Tây đến Tuyệt tình cốc

Tuyệt tình cốc là hồ rộng 20 ha, bao quanh bởi núi đá vôi, được hình thành do quá trình khai thác núi đá vôi tầng âm của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn Hải Phòng.

Một phần hình ảnh của Tuyệt tình cốc khiến nhiều người say đắm Sau đó, một số doanh nghiệp đưa máy móc, thuốc nổ đến khai thác tầng đá âm. Dần dần toàn bộ khu vực chân núi đá rộng bị đào sâu xuống gần 40m. Các hố đá này lâu dần trở thành hồ chứa nước trong veo có màu xanh ngắt tuyệt đẹp. Màu xanh này do ảnh hưởng từ núi đá vôi xung quanh và thuốc nổ. Độ đậm nhạt của màu xanh hồ nước xã An Sơn thay đổi nhiều lần trong ngày, tùy thuộc vào mây trời”.