Người Sài Gòn du xuân: Đi tìm hồn quê giữa lòng phố thị

Sau những ngày Tết cúng gia tiên, đi thăm ông ba và đi lễ chùa… nhiều gia đình bắt đầu du Xuân. Những điểm đến quen thuộc như: Đường hoa Nguyễn Huệ, Đường sách, Thảo Cầm Viên… tấp nập người tham quan.



Chợ quê giữa lòng phố thị _Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Hơn 10h đêm, dù đã thấm mệt nhưng khi thấy các con vẫn còn thích thú đi dạo quanh đường hoa Nguyễn Huệ, chị Nguyễn Thị Thanh Đài (Bình Thạnh) vẫn vui vẻ. Chị chia sẻ ngày thường công việc bề bộn, cả năm chỉ có dịp Tết, chị muốn dành tất cả thời gian bên con.



Bé Phạm Quốc Bảo và Phạm Hoàng Châu_Ảnh: TẤN ĐẠT

Nói về hai món đồ chơi các con vẫn cầm trên tay không rời một bước, chị hào hứng: “Hôm nay cả nhà đi chơi, thấy người ta bán những hình con cá, con châu chấu xếp từ lá dừa mình thích quá. Những hình ảnh khiến mình như được trở về với tuổi thơ, ngày xưa chị cũng thường gấp các con vật này tặng bạn bè… Lâu lắm rồi mới gặp lại những món quà quê, những trò chơi dân gian giữa Sài Gòn nhộn nhịp. Hai con cũng thích lắm, nên mình mua luôn cho con.”

Bé Phạm Hoàng Châu chăm chú với món quà mẹ tặng_ảnh: TẤN ĐẠT

Bé Phạm Hoàng Châu, con gái chị Thanh Đài giơ cao con cá của mình lúc lắc khoe: “Mẹ mua cho mỗi anh em con mỗi người một con. Lần đầu tiên con được thấy trò chơi này, con thích lắm”.



Bé Trần Khánh Vy_Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Dù không phải là lần đầu tiên được nhìn thấy những nghệ nhân nặn tò he nhưng bé Trần Khánh Vy vẫn không dấu được sự hào hứng: “Con nói với chú ấy nặn thủy thủ mặt trăng. Cái này là 20.000 đồng. Mỗi lần mẹ cho đi chơi, con lại thích mua tò he, mỗi lần một con đưa về nhà. Mẹ kể ngày xưa tò he còn ăn được cơ.”



Những vật dụng quen thuộc của người nông dân_Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Gian hàng quê với những vật dụng quen thuộc như thúng, mủng, nia… với mô hình thu nhỏ cũng được bày bán một góc rộng rãi trên đường hoa Nguyễn Huệ.

Ắt hẳn ai đã từng có thời thơ ấu gắn liền với những phiên chợ quê, với những hình ảnh quen thuộc: cây đa, giếng nước, sân đình... khi nhìn những hình ảnh ấy cũng bùi ngùi, rưng rưng cảm xúc.

Một chút hương vị quê nhà, dù chỉ một chút thôi nhưng cũng đủ làm ấm lòng những người con tha phương.



Niềm vui của bé_Ảnh: NGUYỄN TRÀ



Đồng giá 20.000/con_Ảnh: NGUYỄN TRÀ



Đắt nhất là mâm ngũ quả 60.000_Ảnh: NGUYỄN TRÀ



Bé Phạm Quốc Bảo_ảnh: TẤN ĐẠT