Người thắp lửa cho những ‘chiến binh’ đường phố

Phá đường dây dàn cảnh móc túi chuyên nghiệp Vào cuối năm 2013, cả TP nhức nhối trước hoạt động của một băng nhóm chuyên dàn cảnh móc túi trên đường phố liên tục do Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1975, ngụ quận Thủ Đức, có nhiều tiền án, nghiện ma túy, nhiễm HIV giai đoạn cuối) cầm đầu. Với linh cảm và kinh nghiệm nghề nghiệp dày dạn, tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận Bình Thạnh đã nắm được quy luật hoạt động của băng nhóm này và ròng rã đeo suốt ba tháng trời. Đỉnh điểm mà băng nhóm này gây tội ác là chỉ trong sáng 5-12-2013 đã lần lượt đạp ngã xe sáu người đi đường ở các quận Bình Thạnh, Gò Vấp, Thủ Đức, móc túi lấy sáu điện thoại di động… Hôm ấy mọi hoạt động của Phượng và đồng bọn đều lọt vào tầm ngắm của cảnh sát hình sự đặc nhiệm. Sau khi “ăn hàng”, một số đối tượng tụ tập ở ngã tư Bình Triệu, quận Thủ Đức. Nhận thấy thời cơ chín muồi, Thiếu tá Huy quyết định cho phá án. Khi thấy trinh sát xuất hiện, các đối tượng manh động rồ ga tăng tốc bỏ chạy tứ tán nhưng các trinh sát đã dũng cảm tông thẳng xe vào nhóm đối tượng và bắt gọn... Thiếu tá Lê Minh Huy sinh ra tại Củ Chi trong một gia đình giàu truyền thống, có ông nội và cha làm công an. Anh vào nghề từ năm 1998, trải qua hàng loạt kinh nghiệm thực tiễn từ đương đầu với băng sát thủ chuyên nghiệp sẵn sàng xả súng K54, hay một mình lao qua xe khống chế hai tên cướp giật dây chuyền… Thiếu tá Huy chia sẻ: “Làm được những việc ý nghĩa cho xã hội, được người dân khen ngợi, đó là niềm tự hào, cũng là động lực cho từng trinh sát phấn đấu. Thực sự có những niềm hạnh phúc rất ấm áp trong chúng tôi khi biết máu và nước mắt của mình đã đổ xuống vì sự bình yên của TP”.